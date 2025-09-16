זוכה פרס אופיר: "רצח העם מפחיד אותי, הכול הפך לשולי"

השחקן ח'ליפה נאטור, שזכה בפרס אופיר על תפקידו בסרט "הים" ונעדר מהטקס, מסר: "אני לא מוצא מילים לתאר את גודל הזוועה, כל דבר אחר הופך לשולי. גם קולנוע ותיאטרון"

בסינמה סיטי בגלילות מתקיים הערב (שלישי) טקס פרסי אופיר 2025.

הבמאי אורי ברבש, שזכה בפרס על מפעל חיים, נשא על הבמה דברים תקיפים נגד הממשלה ובקריאה לשחרור מיידי של החטופים. "יצירה מקורית כמוה כחמצן לחברה דמוקרטית. בלעדיה אנחנו נידונים לחיות בשקר עם עצמנו. שר התרבות הכריז כי אנחנו מנותקים מהחברה הישראלית. אנחנו בחרנו, אנחנו נשבות ונמחה, וניצור, כולנו יחד, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים. כולנו יחד נמגר את הרוע מארצנו האהובה. קדושת החיים, פיקוח נפש וצלם האדם אסור שיהיו להם גבולות, לא אתניים ולא גיאוגרפיים. חובתנו הקדושה להשיב את כל החטופים לחיק משפחתם ומייד. לסיים את המלחמה הארורה ולהחליף את שלטון 'הפרד ומשול' שהכריז מלחמה על החברה הישראלית".

לפניו הוכרז השחקן ח'ליפה נאטור, שנעדר מהטקס, כזוכה בפרס לשחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בסרט "הים". "בעקבות הכניסה של הצבא לעזה ורצח העם שמפחיד אותי מאוד, אני לא מוצא מילים לתאר את גודל הזוועה וכל דבר אחר הופך לשולי עבורי. גם קולנוע ותיאטרון", נמסר בשמו של נאטור.

רשימת הזוכים המלאה

הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר





הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר

"התה של דליה מטיל צל על הר פוג'י"

הסרט התיעודי הארוך הטוב ביותר

תום שובל, "מכתב לדויד"

הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר

אפרת ברגר, "שום דבר מיוחד"

סרט האנימציה הטוב ביותר

"הציפור שרצתה"

הבימוי הטוב ביותר

אתי ציקו, "נאנדאורי"

השחקן הראשי הטוב ביותר

מוחמד גזאוי, "הים"

השחקנית הראשית הטובה ביותר

נטע ריסקין, "נאנדאורי"

שחקן המשנה הטוב ביותר

ח'ליפה נאטור, "הים"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אורי אבינועם, "כי את מכוערת"

התסריט הטוב ביותר

שי כרמלי פולק, "הים"

הצילום הטוב ביותר

שי גולדמן, "נאנדאורי"

המוסיקה המקורית הטובה ביותר

אבי בללי, "הים"

העריכה הטובה ביותר

נילי פלר, "כן"

העיצוב האומנותי הטוב ביותר

אהוד גוטרמן, "שפה זרה"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר

ענבל שוקי, "נאנדאורי"

האיפור הטוב ביותר

אורלי רונן, "נאנדאורי"

הליהוק הטוב ביותר

ריטה ברודיאנסקי, "כי את מכוערת"

הפסקול הטוב ביותר

מוטי חפץ ואביב אלדמע, "כן"



