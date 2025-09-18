פסטיבל תל אביב, בניהולו האמנותי של שלומי שבן, יתקיים מ-5 ועד 8 בנובמבר ברחבי העיר ויכלול יותר מ-40 מופעים בהשתתפות 120 אמנים • בין המופעים: יובל לאלבום "כמו צמח בר" של חוה אלברשטיין, מופע מחווה לאהרן עמרם ויום הולדת לזהבה בן

משלומי שבן עד זהבה בן: כל הפרטים על פסטיבל תל אביב החדש

"פסטיבל תל אביב", פסטיבל מוזיקה ואמנות חדש בניהולו האמנותי של שלומי שבן, יתקיים ברחבי העיר תל אביב-יפו מ-5 ועד 8 בנובמבר. במסגרת הפסטיבל, שיתקיים בהיכל התרבות תל אביב, במוזיאון תל אביב לאמנות ובמועדון בארבי בנמל יפו, יתקיימו יותר מ-40 מופעים בהשתתפות יותר מ-120 אמנים.

את הפסטיבל יפתח מופע המחווה "כמו צמח בר", לציון 50 שנה לאלבומה של חוה אלברשטיין. במופע שיתקיים בהיכל התרבות תל אביב ב-5 בנובמבר, ישתתפו אסתר רדא, אפרת גוש, דורון טלמון, דנה ברגר, ואלי חמאתי, מאיה בלזיצמן, מירי מסיקה, מקהלת בת-קול בניצוח ענת מורג, נופר סלמאן, נטע ברזילי, נינט טייב, סי היימן, עלמה זק, רונה קינן ושי המבר.

למחרת, 6 בנובמבר, יתקיים באולם רקנאטי שבמוזיאון תל אביב לאמנות מופע המחווה "צלילי תימן" לזכרו של אהרן עמרם, בהובלת לירון עמרם ואורי בראונר-כנורות. במופע ישתתפו יהודה קיסר, רביד כחלני ותאיר חיים. ב-8 בנובמבר תחגוג הזמרת זהבה בן את יום הולדתה במופע נעילת הפסטיבל שיתקיים במועדון בארבי בהשתתפות דודו טסה.

בתוך כך, בין המופעים הבולטים שיתקיימו במסגרת הפסטיבל בתאריכים 6 ו-7 בנובמבר במוזיאון תל אביב לאמנות, ניתן למצוא את שלומי שבן והפסנתר, שולי רנד במופע מוזיקלי תיאטרלי, הילה רוח וכלי מיתר, עלמה גוב במופע שירים של אחרים עם ניר כנען, אלון עדר שיחגוג עשור לאלבום "קסיו זעם", ועוד.

אם לא די בכך, במסגרת הפסטיבל יתקיימו מופעי בכורה של ג'ימבו ג'יי, אפרת בן צור, הטריו של אסף תלמודי, נועם ענבר והסופר גרופ איה רוחי. עוד יתקיימו מופעים של נעם רותם, אוהד פישוף ודאנה איבגי שתארח את נינט טייב, שיעור גאגא בהנחיית אוהד נהרין בליווי שלומי שבן ומופע לילדים "פטר והזאב" בהובלת אנסמבל סולני תל אביב וברק טל עם עוזי נבון.

"אני מקווה שהפסטיבל יטעין את כל מי שיבקר בו בהשראה, בתקווה וברצון ליצור - דברים יפים וחדשים", מסר היום שלומי שבן, המנהל האמנותי של הפסטיבל. "ניסינו לזקק שלושה עקרונות מרכזיים: הראשון - מנעד מוזיקלי רחב, מהניסיוני ועד הזרם המרכזי, באותה נשימה; השני - רוב מוחלט של הפקות מקור, בכורות, טרום-בכורות, ניסויי כלים והצצות ראשונות; והשלישי – עקרון שאני מקווה לפתח עם השנים - מפגשים בין מדיומים וסיעורי מוחות ולבבות אמנותיים. העבודה על המהדורה הראשונה של הפסטיבל גילתה לי שוב, כמה אמנים יוצאי דופן חיים ויוצרים, בתל אביב-יפו ובמדינת ישראל".

הפסטיבל הוא יוזמה של עיריית תל אביב יפו ובשיתוף המון ווליום.