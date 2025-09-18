בתואר "נבחרי השנה" זכו הזמרים אודיה, עידן עמדי ועומר אדם, שהאלבום שלו "תסמינים של פרידה" קטף את תואר "אלבום השנה"

"תמיד אוהב אותי" הוא שיר השנה של כאן גימל לשנת תשפ"ה

השיר "תמיד אוהב אותי" של ששון איפרם שאולוב זכה הערב (חמישי) בתואר שיר השנה של כאן גימל לשנת תשפ"ה במשדר "העשירייה של השנה". הזמר עומר אדם, קטף את תואר נבחר השנה ואלבומו "תסמינים של פרידה" הוא אלבום השנה של מאזיני כאן גימל. עוד קיבלו את תואר נבחרי השנה הזמרת אודיה והזמר עידן עמדי. בתואר פריצת השנה זכה הזמר נדב חנציס.

המצעד הרשמי של ישראל תשפ"ה

1. ששון איפרם שאולוב - תמיד אוהב אותי

2. עומר אדם - מלכת הדור

3. יובל רפאל - New Day Will Rise

4. נדב חנציס - אם את כבר הולכת

5. אודיה - בן אדם

6. נס וסטילה עם אודיה - רשימת קניות

7. תמר ריילי - בחיבק

8. נסרין קדרי - לא לפנות אליי

9. סטטיק - צ'יק צ'ק

10. עידן עמדי - סופרמן

11. יסמין מועלם - דאמ

12. עומר אדם - טקילה

13. אגן בוחבוט - אם זה זה - זה זה

14. איתי לוי - נחלת בנימין

15. אודיה - עובד בכפר

16. פאר טסי - היא לא יודעת למה

17. בן צור - כל עכבה לטובה

18. אודיה - אליס

19. אנה זק - לא להתאבסס

20. רואי אדם עם ציון ברוך - מטורפת

21. אנה זק - היי אהובה

22. עומר אדם - אהובתי כבר לא רואה אותי

23. עומר אדם - תהום

24. אודיה - פרפרים

25. אגם בוחבוט - גן עדן

26. אודיה - את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך

27. עידן עמדי - לדפוק ת'ראש

28. עדן בן זקן - בסיבוב הבא

29. טונה - השם ירחם

30. עומר אדם - עברנו הכול

31. עמיר בניון עם ששון איפרם שאולוב - לאבא שלי יש סולם

32. דודא - לא להמציא

33. אושר כהן - אל תעשי לא צרות

34. נועה קירל - אתה אני אולי

35. פרידה - לא אכפת לי

36. אודיה - פאפי

37. עידו מלכה - פסיכופט

38. בן צור עם אלייצור - טאטע תטהר

39. אושר כהן - ה' יברך אותך

40. רון חיון - אחת ממיליון