צפו: כך הגיבו עמיתיו של ג'ימי קימל להורדת תוכנית האירוח שלו

יממה לאחר שרשת השידור האמריקנית ABC החליטה להפסיק את שידור תוכנית האירוח "ג'ימי קימל לייב!" "ללא הגבלת זמן", מגישי תוכניות האירוח המתחרות התייצבו הלילה (שישי) לצד המגיש ג'ימי קימל.

במהלך מונולוג הפתיחה של תוכניתו "טונייט שואו" ברשת NBC, אמר המגיש ג'ימי פאלון כי "הסיפור הגדול הוא שג'ימי קימל הושעה על ידי ABC בעקבות לחצים מה-FCC (רשות התקשורת הפדרלית), מה שהשאיר את כולם לחשוב WTF". אחרי שהתבדח על כך שהתעורר מהודעות טקסט מאביו, שחשב שהתוכנית שלו בוטלה, פאלון הביע את תמיכתו בקימל.

"נראה לי שכולם, גם אני, לא באמת יודעים מה קורה, אבל אני כן יודע שג'ימי קימל הוא בחור הגון, מצחיק ואוהב, ואני מקווה שהוא יחזור", אמר פאלון. "הרבה אנשים דואגים שאנחנו לא נוכל להגיד את מה שאנחנו רוצים או שנצונזר, אבל אני אכסה את ביקורו של הנשיא בבריטניה, כמו שאני תמיד עושה".

ואכן, פאלון צחק על הנשיא טראמפ, אך כל הערה שלילית הוחלפה בקריינות מפרגנת לנשיא. למשל, כאשר פאלון החל לדבר על שיערו של טראמפ, נשמעה קריינות שאמרה שהוא "נראה יותר טוב מזה של קונרד מסדרת הטלוויזיה "הקיץ שבו הפכתי ליפה". כשהזכיר את ג'פרי אפשטיין, הקריינות שינתה את השם "אפשטין" ל"גולדבלום".

גם סת' מאיירס, מגיש התוכנית "לייט נייט עם סת' מאיירס" של NBC, לא התעלם מהנושא. הוא פתח את התוכנית עם בדיחות על כך שכל דבר שלילי שהוא אמר על הנשיא הוא למעשה "דיפ-פייק" שנוצר על ידי בינה מלאכותית. "תמיד האמנתי שהוא איש חזון, מנהיג, נשיא דגול ואפילו שחקן גולף טוב", צחק מאיירס לפני שהחל לדבר ברצינות.

"טראמפ הבטיח להפסיק את הצנזורה הממשלתית ולהחזיר את חופש הביטוי, ובפועל הוא עושה את ההיפך, וזה מעורר דאגה בקרב מומחים שאנחנו הולכים במהירות להתדרדר לדיקטטורה אוטוקרטית בסגנון רוסיה או הונגריה, הרבה יותר מהר ממה שמישהו יכול היה לחזות", אמר המגיש.

מאיירס התייחס גם ליחסיו האישיים עם קימל ואמר שזאת "זכות וכבוד" להיות חבר שלו, בדיוק כפי שהוא מרגיש שזה כבוד להגיש תוכנית משלו. "אני מתעורר מדי יום, מברך על כך שאני חי במדינה שלפחות טוענת שהיא מאמינה בחופש הביטוי, ואנחנו נמשיך לעשות את התוכנית שלנו כמו שתמיד עשינו, בהתלהבות וביושרה", אמר.

גם סטיבן קולבר, מגיש תוכנית האירוח המבוטלת של CBS, "הלייט שואו", ניצב לצד קימל כשהביע ביקורת במונולוג הפתיחה שלו כלפי מנהלי ABC. "מייד לאחר שברנדן קאר (יו"ר ה-FCC) פרסם את הצהרתו, קימל הוסר מהאוויר. ההחלטה הזו התקבלה אחרי שמנהלים בכירים ב-ABC ודיסני קיימו פגישות חירום, במהלכן מספר מנהלים אמרו כי קימל לא חצה את הגבול, אך החשש מנקמה של ממשל טראמפ ריחף באוויר", אמר קולבר.

"קאר מיהר להגיב ש'אולי זו החלטה חסרת תקדים, חשוב שלמפיקים תהיה הזכות להתנגד לתכנים של דיסני אם הם סבורים שאינם עומדים בערכי הציבור'", המשיך קולבר. "אז, אתה יודע מה הערכים של הקהילה שלי, חבוב? חופש הביטוי". קולבר כינה את ההחלטה של ABC "צנזורה גלויה" והוסיף "ג'ימי, אני עומד לצדך ולצד הצוות שלך ב-100%".

גם מגיש ג'ון סטיוארט, מגיש תוכנית האירוח של ערוץ "קומדי סנטרל", "הדיילי שואו", לא התעלם מהחדשות. אולם בניגוד לעמיתיו, סטיוארט לא תקף בחריפות את אויבי חופש הביטוי או החמיא לקימל במונולוג פתיחה חריף, אלא פתח את התוכנית במערכון "פטריוטי" ומתחנף מתמיד לנשיא טראמפ.

"התוכנית שלנו היום כיפית, מצחיקה וצייתנית לממשל", אמר סטיוארט. "אנחנו משדרים הערב מהמקום האמיתי, חור הביוב הפלילי שמרקיב את ניו יורק סיטי. אולי הצבא הלאומי צריך לפלוש למקום הזה?", הוא הוסיף.

סטיוארט התייחס לביקור הנשיא טראמפ בבריטניה. "אבי האומה חלק עם האנגלים את חום לבו הרחב והאגדי, כולם הביטו בהליכתו שהייתה מרשימה אפילו יותר מזו של הסוסים המלכותיים שצעדו לפניו. הוא הרשים את האנגלים באינטליגנציה ובקסם מיני שאין להכחיש אותו, ששטף את האוויר שלהם כמו ערפל לונדוני מלא בפרומונים", אמר.

באשר להשעייתו של קימל, אמר סטיוארט כי "חלק מהמבקרים יטענו כי החששות של הממשל בנוגע לחופש הביטוי הם פשוט תחבולה צינית, טיעון ריק מתוכן, מסך עשן שמסתיר ריכוז כוח חסר תקדים והפחדה עקרונית וקרה שמתנגדת באופן מוחלט לכל ניסוי ברפובליקה חוקתית. חלק מהאנשים יגידו את זה. לא אני, אני חושב שזה מצוין". מונולוג הפתיחה הסתיים כשצוות התוכנית פצחו בשיר על כמה נהדר הנשיא טראמפ.