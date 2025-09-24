כוכבת הקולנוע האיטלקייה קלאודיה קרדינלה הלכה לעולמה

כוכבת הקולנוע האיטלקייה קלאודיה קרדינלה, שנודעה בזכות תפקידיה בסרטים "הברדלס" ו"היו זמנים במערב", הלכה לעולמה אתמול והיא בת 87 במותה. כך מסר הלילה (רביעי) מנהלה האישי לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. לדבריו, קרדינלה מתה בעיר נמור הסמוכה לפריז, בחיק משפחתה.

קרדינלה נולדה בתוניסיה בשנת 1938 להורים סיציליאנים, וגדלה בעיר הבירה תוניס כשהיא דוברת צרפתית, ערבית ואיטלקית-סיציליאנית. הפריצה הגדולה שלה הגיעה בשנת 1957, כשזכתה בתואר "הנערה האיטלקייה היפה ביותר בתוניסיה", תואר שזיכה אותה בנסיעה לפסטיבל הסרטים בוונציה, שם משכה את תשומת ליבם של כמה מפיקי קולנוע.

הופעת הבכורה שלה על המסך הגדול הייתה בשנת 1958 בסרט Goha, לצד עומר שריף. בשנותיה הראשונות, נחשבה לאחת מכוכבות הקולנוע הגדולות של אירופה בשנות ה-60, לצד שחקנים כמו אלן דלון, שלצידו כיכבה בסרטו של לוקינו ויסקונטי "רוקו ואחיו" ובסרט "הברדלס", בו גילמה את אנג'ליקה, לצד דלון שגילם את טנקרדי.

ז'אן-פול בלמונדו וקלאודיה קרדינלה ברומא, 1960 (צילום: אי-פי)

תפקידיה הראשונים של קרדינלה כללו גם את הסרט "הנערה עם המזוודה" של ולריו צורליני, את סרט ההרפתקאות Cartouche של פיליפ דה ברוקה בו כיכבה לצד ז'אן-פול בלמונדו, ואת יצירת המופת "8 וחצי" של פדריקו פליני.

מאחורי התהילה, חייה האישיים של קרדינלה היו מורכבים, בעקבות הריון לא מתוכנן שהתרחש בדיוק כשהקריירה שלה החלה להמריא. המפיק פרנקו קריסטלדי, שקרדינלה הייתה חתומה אצלו בחוזה, שלח אותה ללדת בלונדון, כשבמקביל פרסם לציבור כי נסעה לבריטניה ללמוד אנגלית לקראת תפקיד חדש. בנה, פטריק, שנולד כשהייתה בת 19, בילה את ילדותו המוקדמת עם הוריה ואחותה של קרדינלה, מבלי לדעת שהיא אמו - במשך שבע השנים הראשונות לחייו.

קרדינלה עם בנה פטריק ברומא, 1967 (צילום: אי-פי)

קרדינלה פרצה גם בזירה הבין-לאומית, כשכיכבה לצד דייוויד ניבן בסרט "הפנתר הוורוד" בשנת 1963, והמשיכה לבלות את רוב העשור בהוליווד. בין סרטיה הבולטים באותה תקופה היו Blindfold לצד רוק הדסון, "שכחתי פיקוד" עם אנתוני קווין ואלן דלון, "מקצוענים" שאיחד אותה מחדש עם כוכב "הברדלס" ברט לנקסטר ו-Don't Make Waves לצד טוני קרטיס.

ב-1968 כיכבה קרדינלה גם במערבון הקלאסי של סרג'ו לאונה "היו זמנים במערב", שבו גילמה את התפקיד הנשי הראשי - ג'יל מקביין, אלמנה שנאבקת לבסס את חייה בחווה חדשה. לצידה הופיעו בסרט גם הנרי פונדה וצ'ארלס ברונסון.

קרדינלה חזרה לאירופה בשנות ה-70, עשור שבו השתתפה במספר סרטים בולטים, בהם הקומדיה הרומנטית "נערה באוסטרליה" של לואיג'י זאמפה, דרמת הפשע La Scoumoune עם ז'אן-פול בלמונדו וסרט ההרפתקאות Escape to Athena של הבמאי ג'ורג' פ. קוסמטוס, בו כיכבו גם רוג'ר מור ודייוויד ניבן.

מרצ'לו מסטרויאני וקלאודיה קרדינלה בפסטיבל קאן, 1975 (צילום: אי-פי)

בשנות ה-80 זכתה קרדינלה לשבחים על תפקידה כקלארטה פטאצ'י, המאהבת של בניטו מוסוליני, בסרט Claretta שביים פסקואלה סקוויטרי. בין תפקידיה הבולטים באותו עשור היה גם הסרט Fitzcarraldo של ורנר הרצוג, שבו גילמה את אהובתו של הדמות הראשית שגילם קלאוס קינסקי.

לאורך הקריירה שלה, השתתפה קרדינלה ב-128 סרטים. הופעתה הקולנועית האחרונה הייתה ב-2022 בדרמה האיטלקית-תוניסאית The Island of Forgiveness של הבמאי רידה בהי.

קלאודיה קרדינלה בניו יורק, 2015 (צילום: אי-פי)

קרדינלה זכתה להוקרה בפסטיבל הסרטים של ונציה, כשקיבלה בשנת 2002 את פרס אריה הזהב למפעל חיים. באותה שנה הוענק לה גם פרס דב הזהב למפעל חיים בפסטיבל ברלין. כפמיניסטית פעילה, החל משנת 2000 שימשה קרדינלה שגרירה של רצון טוב מטעם אונסק"ו להגנה על זכויות נשים. בשנת 2011, נבחרה על ידי מגזין "לוס אנג'לס טיימס" לאחת מ-50 הנשים היפות ביותר בתולדות הקולנוע.

קרדינלה, שמעולם לא נישאה, ניהלה שתי מערכות יחסים מתוקשרות - תחילה עם מפיק הסרטים האיטלקי פרנקו קריסטלדי ולאחר מכן במשך יותר מארבעה עשורים עם הבמאי האיטלקי פסקואלה סקוויטרי, עד מותו בשנת 2017. היא הניחה שני ילדים - פטריק אותו קריסטלדי אימץ וקלאודיה אותה הביאה לעולם עם סקוויטרי.