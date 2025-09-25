שגריר צרפת על ההכרה במדינה פלסטינית: "במקום בידוד עצמי - ישראל יכולה להפוך את זה לניצחון"

פרדריק ז'ורנס, שגריר צרפת בישראל, שטח את העמדה הצרפתית באשר להכרה במדינה פלסטינית: "זה יכול להיות נתיב להשקעות". עם זאת, הדגיש כי אם ישראל תפעל לסגירת הקונסוליה בירושלים - היא תיענה בהתאם | הריאיון המלא

"במקום בידוד עצמי - ישראל יכולה להפוך את זה לניצחון"

פרדריק ז'ורנס הוא שגריר צרפת בישראל. בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב', עסק הבוקר (חמישי) בהרחבה בהצהרתו של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, על כך שהוא מכיר במדינה פלסטינית.

בישראל אומנם רואים בכך הצהרה שהיא בעלת משמעות סמלית בלבד, אך בצרפת מאמינים שמדובר בחזון של ממש ובדרך של ישראל לנצח במלחמה הזו.

"התחלנו לעבוד על כך עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן; תחילה, ההצהרה תהווה בסיס לנורמליזציה של מדינות ערביות עם ישראל, וביום שאחרי, עזה תהיה לא בשליטת חמאס. ההכרה במדינה פלסטינית תגרום להכרה גם בישראל כמדינה", הסביר ז'ורנס.

"לא היה שום דבר על השולחן במשך זמן רב מאוד", הוא טען. "ברגע שישראל מכירה במדינה הפלסטינית – יכירו גם בישראל. עכשיו כשאיראן בירידה, מדינות אחרות יראו בישראל מעצמה אזורית, כולנו רוצים להחזיר את מערכת היחסים הפנטסטית שהייתה לנו עם אומת הסטארט-אפ לפני שלוש שנים".

"זו מלחמה שיכולה להימשך גם 20 שנה. ישראל יכולה להפוך את המעמד הזה לניצחון", אמר השגריר הצרפתי.

ברמה המעשית, ניסה ז'ורנס לפרט כיצד ניתן יהיה לפקח על התפתחות הרצועה ללא חמאס: "זה לא יהיה פשוט, אבל ישראל כבר עשתה עבודה צבאית אדירה נגד חמאס בעזה. הם הרגו את כל ההנהגה".

"הבעיה בעזה היא ה'לוחמים הקטנים'", סבר. "הם מגייסים לוחמים צעירים ובסופו שלל דבר יש להם יותר לוחמים מנשק. להיפטר מזה – זו לא עבודה צבאית, אלא עבודה משטרה באמצעות רשויות מקומיות אמינות ומנהיגים מכובדים".

"עבודה צבאית לא תספיק כאן, כי הם כרגע מבצעים לוחמת גרילה והם לא מפסיקים לגייס. לכן צריך רשויות מקומיות אמינות, שיטפלו בפשיעה ויעניקו חיים נורמליים לתושבים", אמר.

באשר להימשכות המלחמה בעזה: "אני לא בטוח שההקרבה של החיילים שלכם בעזה תעניק לכם יותר ביטחון, אלא יותר בידוד. אני רואה את הסבל והכאב כאן, יש דרך אחרת לסיים את זה – הפסקת אש שתוביל לשחרור החטופים ואז להקמת כוח ביטחון בין לאומי. אבל זה מצריך מהאמריקנים לתת דחיפה אחרונה כדי לשכנע את ראש הממשלה נתניהו".

השגריר נשאל על מצב שבו בעקבות ההצהרה, ישראל תסגור את הקונסוליה בירושלים. על כך השיב: "היו הדלפות על כך, אך לא קיבלנו אינדיקציות. הבהרנו לעמיתנו הישראלים שאם מהלך כזה יצא אל הפועל – נגיב בתקיפות".

לבסוף, הדגיש: "אנחנו לא האויב. אנחנו מציעים אפשרויות לשלום ולתקוף את השיח בינינו זה לא הצעד הנכון. ההצהרה שלנו, יחד עם עוד יותר ממאה ממדינות, הוא נתיב לשיקום, להשקעות נוספות. המסלול שאנחנו נמצאים עליו כרגע עם ישראל – הוא הדרך לבידוד".