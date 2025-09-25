כ-1,200 אמנים בהוליווד בגינוי לחרם הקולנוענים על ישראל: "מהלך אנטישמי"

במכתב, אותו פרסם הארגון Creative Community For Peace, טענו החותמים כי החרם מפלה, אנטישמי ומעודד השתקת קולות ביקורתיים בישראל • בחותמים: חיים סבן, מיים ביאליק, ליב שרייבר, שרון אוסבורן, ג'רי אוקונל ודברה מסינג

כ-1,200 אמנים בהוליווד גינו את חרם הקולנוענים על ישראל

כ-1,200 איש בתעשיית הבידור האמרינית חתמו על מכתב פתוח שמגנה את החרם על מוסדות הקולנוע הישראלי. המכתב, שאורגן על ידי הארגון "קהילה יצירתית למען שלום" (Creative Community For Peace), מתאר את חרם "עובדי קולנוע למען פלסטין" (Film Workers for Palestine), שעליו חתומים בין היתר מארק רופאלו ואוליביה קולמן, כ"מהלך מפלה ואנטישמי".

במכתב, שעליו חתמו בין היתר ליב שרייבר, דברה מסינג ושרון אוסבורן, מתואר קמפיין החרם כמעשה של "צנזורה" ו"השכחת אמנות". עוד בחותמים הבולטים על המכתב: מיים ביאליק, ג'ין סימונס, ג'רי אוקונל, ג'ניפר ג'ייסון לי, רבקה דה מורניי, נועה תשבי וחיים סבן.

"תעשיית הבידור של ישראל היא מרכז שוקק של שיתוף פעולה בין אמנים ויוצרים יהודים ופלסטינים, שעובדים יחד מדי יום כדי לספר סיפורים מורכבים שמבדרים ומעוררים מחשבה - הן בקהילות שלהם, הן ברחבי העולם", כתבו החותמים. "מוסדות הקולנוע בישראל אינם גופים ממשלתיים. לעיתים קרובות, הם המבקרים החריפים ביותר של מדיניות הממשלה".

"אנו יודעים שרבים מכם פועלים מתוך כוונות טובות ומאמינים שאתם נוקטים עמדה למען השלום", נכתב עוד. "אך שמותיכם מנוצלים ומשמשים ככלי נשק, ונקשרים לשקרים ולגזענות. התחייבות כזו משתיקה קולות ישראליים ביקורתיים, מעניקה לגיטימציה לשקרים, ומגוננת על חמאס מאחריות. אנו קוראים לכל עמיתינו בתעשיית הבידור לדחות את הקריאה המפלה והאנטישמית לחרם, שרק מוסיפה עוד מכשול בדרכו של השלום".

חרם "עובדי הקולנוע למען פלסטין" פורסם בתחילת החודש, וצבר יותר מ-3,900 חתימות של שחקנים ובמאים, בהם אמה סטון, פיטר סארסגארד, לילי גלדסטון, אליוט פייג' וחואקין פיניקס. "אנו מתחייבים שלא להקרין סרטים, להופיע או לשתף פעולה עם מוסדות קולנוע ישראליים - כולל פסטיבלים, בתי קולנוע, גופי שידור וחברות הפקה שמעורבים ברצח עם ובאפרטהייד נגד העם הפלסטיני", כתבו החותמים.