כבוד: הסדרה "ילד רע" מועמדת לפרס האמי הבין-לאומי

סדרת הדרמה שיצרו רון לשם והגר בן אשר בהשראת סיפור חייו של הסטנדאפיסט דניאל חן, מועמדת לפרס בקטגוריית סדרת הדרמה הטובה ביותר • הזוכים יוכרזו בטקס שיתקיים בניו יורק ב-24 בנובמבר

הסדרה הישראלית "ילד רע" של HOT קיבלה הערב (חמישי) מועמדת לפרס האמי הבין-לאומי בקטגוריית סדרת הדרמה הטובה ביותר. הסדרה שיצרו רון לשם והגר בן אשר, מבוססת על סיפור חייו של הסטנדאפיסט דניאל חן, ששותף ביצירתה.

מלבד "ילד רע", מתמודדות לפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר גם הסדרות Las Azules (Women in Blue), Koek (Cake) והקומדיה הבריטית Rivals.

בחודש אפריל האחרון זכתה "ילד רע" זכתה בשבעה פרסי האקדמיה לטלוויזיה, בראשם לסדרת הדרמה הטובה ביותר. בתחילת השבוע זכתה הסדרה בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר בפסטיבל הסדרות של ברלין.

"המועמדות של 'ילד רע' לפרס האמי היא רגע מכונן עבור עולם היצירה הטלוויזיונית בישראל והוכחה לכך ש-HOT אינה רק שחקן תוכן מוביל בישראל אלא מותג תוכן עולמי", מסר אורי גל, סמנכ"ל השיווק והתוכן בקבוצת HOT. "זהו גם מסר ברור לעולם שהיצירה הישראלית היא כאן כדי להוביל, לרגש ולהותיר חותם".

"המועמדות לאמי היא עדות לעוצמה של היצירה הישראלית וליכולת שלנו לספר סיפור מקומי שמרגש ומטלטל קהלים בכל העולם", מסר גם אמיליו שנקר, מנכ"ל חברת ההפקה SIPUR. "זהו רגע גאווה עצום לנו ולתעשיית הטלוויזיה הישראלית כולה".

לא מדובר בפעם הראשונה שיצירה ישראלית מקבלת מועמדת לפרס האמי הבין-לאומי. ב-2021 זכתה הסדרה "טהרן" בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר; ב-2018 זכתה הסדרה "נבסו" בפרס לסדרה הקומית הטובה ביותר וב-2010 זכתה "רמזור" בפרס באותה קטגוריה. ב-2019 קיבלה הסדרה "קופה ראשית" מועמדות בקטגוריית הסדרה הקומית הטובה ביותר, אך לא זכתה לבסוף.

הזוכים יוכרזו בטקס פרסי האמי הבין-לאומי שיתקיים בניו יורק ב-24 בנובמבר.