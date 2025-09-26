אחרי 30 שנה: כוכב הקולנוע ריק מוראניס חוזר אל המסך

השחקן הקנדי הוותיק ישתתף בסרט ההמשך לקומדיית המדע הבדיוני "שיגעון בחלל", שמיועד להגיע אל בתי הקולנוע ב-2027 • מוראניס כיכב בעבר בסרטים "מכסחי השדים", "חנות קטנה ומטריפה" ו"מותק, הילדים התכווצו"
ריק מוראניס בסרט "שיגעון בחלל", 1987
ריק מוראניס בסרט "שיגעון בחלל", 1987 צילום: אמזון-MGM

אחרי קרוב ל-30 שנה, השחקן הקנדי ריק מוראניס חוזר לשחק וישתתף בסרט "שיגעון בחלל 2" (Spaceballs 2), סרט ההמשך לפרודיית המדע הבדיוני שמיועד להגיע אל בתי הקולנוע ב-2027. כך דיווחו הלילה (בין חמישי לשישי) כלי תקשורת בארצות הברית.

מוראניס ישוב לגלם את דמותו של לורד דארק הלמט, לצד כוכבי הסרט המקורי - ביל פולמן, מל ברוקס, דפני זוניגה וג'ורג' ויינר. אליהם יצטרפו גם השחקנים ג'וש גאד, קיקי פאלמר, לואיס פולמן ואנתוני קאריגן.

עם חשיפת צוות השחקנים המלא, אישרו אולפני "אמזון MGM" כי ההפקה יצאה לדרך. האולפן פרסם גם תמונת מאחורי הקלעים של השחקנים, הכותבים והבמאי בקריאת תסריט משותפת.

יוצרי וכוכבי הסרט "שיגעון בחלל 2" (צילום: אולפני "אמזון MGM")

מוראניס, בן 72, מוכר בעיקר בזכות תפקידיו בסרטים "מכסחי השדים", "חנות קטנה ומטריפה" ו"מותק, הילדים התכווצו". הוא לקח הפסקה ארוכה ממשחק לאחר שאשתו, אן בלסקי, הלכה לעולמה ממחלת הסרטן בשנת 1991.

בשנת 2020 תכנן לשוב למסך במסגרת סרט המשך נוסף ל"מותק, הילדים התכווצו", אך ההפקה הופסקה בעקבות מגפת הקורונה. אף שהמשיך לדבב בכמה סרטים, מוראניס לא הופיע על המסך מאז סרט ההמשך "מותק, ההורים התכווצו" שיצא ב-1997.

