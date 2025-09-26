ג'ניפר לורנס: "מה שקורה בעזה הוא לא פחות מרצח עם"

השחקנית זוכת האוסקר ג'ניפר לורנס אמרה הערב (שישי) שמה שקורה בעזה הוא "בלתי מתקבל על הדעת" ו"לא פחות מרצח עם".

לורנס, שהגיעה אל הפסטיבל כדי להקרין את סרטה החדש "Die My Love" וכדי לקבל את פרס מפעל חיים, נשאלה מספר פעמים בנוגע ליחסה למלחמה בעזה. על אף שמנחי מסיבת העיתונאים ניסו לעצור את השאלות, השחקנית בחרה בכל זאת להביע את דעתה בנושא.

"אני מבוהלת וזה מביך...", אמרה לורנס במסיבת עיתונאים שקיימה בפסטיבל הסרטים סן סבסטיאן בספרד. "אני מבוהלת בשביל הילדים שלי, בשביל כל הילדים שלנו. מעבר לכל זה, מה שמעציב אותי כל כך הוא שחוסר הכבוד והשיח בפוליטיקה האמריקנית כרגע יהפכו להיות נורמליים עבורם. כלומר, הילדים שמצביעים עכשיו בגיל 18 - בשבילם זה יהיה לחלוטין נורמלי שפוליטיקה היא חסרת יושרה. פוליטיקאים משקרים, אין אמפתיה".

"וכולם צריכים לזכור שכשמתעלמים ממה שקורה בצד אחד של העולם, לא יעבור זמן רב עד שזה יגיע גם לצד שלכם", המשיכה השחקנית. "הלוואי והייתי יכולה לומר משהו, לעשות משהו שיתקן את המצב המורכב והמביש הזה. זה שובר לי את הלב. אבל המציאות היא, שהפחד שלנו מלדבר יותר מדי או לענות על יותר מדי מהשאלות האלה הוא שהמילים שלי פשוט ינוצלו כדי להוסיף עוד אש ודמגוגיה למשהו שנמצא בידיים של הנבחרים שלנו. ואני רק רוצה שאנשים יישארו ממוקדים באחראים האמיתיים ובדברים שהם יכולים לעשות, ומתי הם צריכים להופיע ולהצביע - ולא לתת לשחקנים ולאמנים שמנסים לבטא חופש אמנות וחופש ביטוי לשלם את המחיר במקום אלו שבאמת אחראים".