דברה מסינג ודנה אינטרנשיונל הן אורחות הכבוד של TLVFest
הפסטיבל הבין-לאומי לקולנוע גאה בתל אביב יציין 20 שנות פעילות ויתקיים בין ה-23 באוקטובר ל-2 בנובמבר • בתוכנית: הקרנות בכורה, מפגשים עם יוצרים והופעה מיוחדת של הרכב הדראג "פאות קדושות"
מחבר דורית אסרף מזרחי
דברה מסינג, דנה אינטרנשיונל
דברה מסינג, דנה אינטרנשיונל צילום: רן לזרוני, באדיבות הפסטיבל הבין-לאומי לקולנוע גאה

הכוכבת ההוליוודית דברה מסינג והזמרת דנה אינטרנשיונל יהיו אורחות הכבוד של הפסטיבל הבין-לאומי ה-20 לקולנוע גאה (TLVFest), שיתקיים בתל אביב בין התאריכים 23 באוקטובר ל-2 בנובמבר 2025.

דברה מסינג תקבל את פרס ההוקרה של הפסטיבל בטקס הנעילה. מסינג, זוכת פרס אמי, מוכרת בעיקר מהסדרה "וויל וגרייס" וכן מהופעותיה בסדרות ובסרטים נוספים. במהלך הטקס, תתקיים שיחה בינה לבין מייסד ומנהל הפסטיבל, יאיר הוכנר, שתעסוק בקריירה שלה, בפעילותה למען זכויות אדם ובקשר שלה עם הקהילה הלהט"בית.

דנה אינטרנשיונל תקבל את אות ההוקרה של הפסטיבל בטקס הפתיחה, לציון שלושה עשורים לפעילותה המוזיקלית ולתרומתה לתרבות הלהט"בית והישראלית. דנה זכתה באירוויזיון בשנת 1998 ומאז נחשבת לאחת הזמרות המזוהות עם הקהילה הגאה בישראל ובעולם.

המהדורה ה-20 של הפסטיבל תכלול גם הקרנות בכורה של סרטים ישראליים ובין-לאומיים, בהם הסרטים: "על הזין שלה" של רחלי בן זקן, "הפרלמנט של גילה ודרוררר" ו"נער יהודי גאה" של ישרי הלפרן. בנוסף, יוקרן פרק מתוך הסדרה "סוף אישה" של ערוץ מכאן, העוסק ברצח של הצעירה שרית אחמד שאקור.

במסגרת אירועי הפסטיבל תתקיים הופעה מיוחדת של הרכב הדראג "פאות קדושות", וכן ייערך יום תעשייה עם אירוע פיצ'ינג ותחרויות תסריטאות.

הפסטיבל יתקיים בסינמטק תל אביב ויכלול גם הקרנות במקביל בסינמטק חיפה, מועדון מרץ 2 ובמרכז תרבות אניס ביפו. התוכנית האמנותית המלאה ומועדי ההקרנות יפורסמו באתר הרשמי של TLVFest. הפסטיבל הבין-לאומי ה-20 לקולנוע גאה מתקיים בתמיכת משרד התרבות והספורט ועיריית תל אביב-יפו.

