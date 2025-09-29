אחרי 20 שנה: "משפחת סימפסון" חוזרת לקולנוע - בסרט חדש

סדרת האנימציה הטלוויזיונית הוותיקה "משפחת סימפסון" מגיעה לקולנוע - בפעם השנייה. כך דיווחו הערב (שני) כלי תקשורת בארצות הברית. על פי הדיווח, הסרט החדש מיועד לעלות בארצות הברית ב-23 ביולי 2027.

הסרט הראשון של "משפחת סימפסון" יצא ביולי 2007 וזכה להצלחה גדולה, עם הכנסות של 183 מיליון דולר בארצות הברית ויותר מ-536 מיליון דולר ברחבי העולם. את הסרט ביים אז דיוויד סילברמן וכרגע לא ברור מי יביים את הסרט החדש.

סדרת הטלוויזיה "משפחת סימפסון" עלתה לראשונה ב-1989. אתמול שודר בארצות הברית פרק פתיחת העונה ה-37 של הסדרה. את "משפחת סימפסון" יצרו ג'יימס ל. ברוקס, מאט גרונינג וסם סימון. בסדרה מככבים ההורים הומר ומארג' וילדיהם בארט, ליסה ומגי, שמתגוררים יחד בעיירה הבדיונית ספרינגפילד. גיבורי התוכנית הופיעו לראשונה בתוכנית הבידור "המופע של טרייסי אולמן" ב-1987.

את הסדרה מדבבים דן קסטלנטה (הומר), ג'ולי קבנר (מארג'), ננסי קרטוייט (בארט), ירדלי סמית' (ליסה), לצד האנק עזריה והארי שירר בתפקידים שונים. לאורך השנים קטפה הסדרה 36 פרסי אמי, בראשם 12 פרסים לסדרת האנימציה הטובה ביותר.