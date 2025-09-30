בשל מצבה הרפואי: דולי פרטון תיעדר מטקס פרסי האוסקר למפעל חיים

אגדת הקאנטרי נאלצה לבטל את השתתפותה בטקס שיתקיים בנובמבר, בו אמורה הייתה לקבל את פרס ז'אן הרשולט על פעילות הומניטרית • שלשום הודיעה כי תעבור הליך רפואי שיחייב תקופת החלמה, ודחתה הופעות שתוכננו להתקיים בדצמבר הקרוב

הזמרת, היוצרת והפילנתרופית האמריקנית דולי פרטון, תיאלץ להיעדר מטקס פרסי אוסקר המושלים (Governors Awards) שיתקיים בנובמבר בהוליווד, בשל מצבה הרפואי. כך פרסם הערב (שלישי) את "וראייטי". בטקס אמורה הייתה פרטון לקבל מטעם האקדמיה האמריקנית לקולנוע את פרס ז'אן הרשולט לפעילות הומניטרית.

שלשום הודיעה כוכבת הקאנטרי בת ה-79, כי עליה לדחות את מועדי הופעותיה שתוכננו להתקיים בדצמבר הקרוב בלאס וגאס לספטמבר 2026 "בשל בעיות בריאות". פרטון מסרה עוד כי רופאיה המליצו לה לעבור "כמה הליכים רפואיים". בהצהרה שפרסמה ברשתות החברתיות, אמרה הזמרת כי תקופת ההחלמה תמנע ממנה להתכונן כראוי להופעות שתוכננו. היא הדגישה את רצונה לשוב לבמה כשהיא בשיא כושרה.

פרס ז'אן הרשולט על פעילות הומניטרית, שניתן כפסלון אוסקר, מוענק ל"אדם מתחום אמנויות ומדעי הקולנוע שפעילותו ההומניטרית הביאה כבוד לתעשייה באמצעות קידום רווחת האדם ותרומה לתיקון אי-שוויון". פרטון הוכרזה בחודש יוני כאחת מארבעת הזוכים בפרסי אוסקר המושלים לשנת 2025, לצד השחקן והמפיק טום קרוז, הכוריאוגרפית והשחקנית דבי אלן ומעצב התפאורה וויין תומאס.

מלבד היותה אחת הדמויות המוערכות ביותר בתולדות מוזיקת הקאנטרי, דולי פרטון היא אחת הפילנתרופיות הבולטות בתעשיית הבידור. קרן "דוליווד" שהקימה בשנת 1988, תומכת בחינוך במזרח טנסי, שם נולדה. מאז שהשיקה את תוכנית חלוקת הספרים "ספריית הדמיון" בשנת 1995, חולקו במסגרתה יותר מ-285 מיליון ספרים לילדים ברחבי העולם.

פרטון הייתה מועמדת פעמיים לפרס האוסקר בקטגוריית השיר המקורי, על השיר "Nine to Five" מתוך הקומדיה "9 עד 5" משנת 1980, ועל השיר "Travelin' Thru" מתוך הדרמה "טרנסאמריקה" משנת 2005. בחודש מרץ השנה, איבדה פרטון את בעלה זה 60 שנה קרל דין, שהלך לעולמו בגיל 82.