השחקנית פטרישה ראוטלדג' הלכה לעולמה בגיל 96

ראוטלדג' נודעה בעיקר בתפקיד הייסינת' באקט בקומדיית המצבים הבריטית המצליחה "מה יגידו השכנים?" ששודרה בשנות ה-90 • לאורך הקריירה שלה זכתה ראוטלדג' בפרס טוני, פרס אוליבייה והייתה מועמדת לשלושה פרסי באפט"א

השחקנית הבריטית דיים פטרישה ראוטלדג', שנודעה בעיקר בזכות תפקידה כהייסינת' באקט בקומדיית המצבים הקלאסית המצליחה "מה יגידו השכנים?" (Keeping Up Appearances), הלכה לעולמה היום (שישי) והיא בת 96 במותה.

"בלב כבד אנו מאשרים את דבר מותה של דיים פטרישה ראוטלדג', שמתה הבוקר בשנתה, כשהיא מוקפת באהבה", מסר הסוכן שלה לסוכנות הידיעות PA. "גם בגיל 96, התשוקה של דיים פטרישה לעבודתה ולחיבור עם קהל חי מעולם לא דעכה, בדיוק כפי שדורות חדשים של צופים ממשיכים לגלות אותה מחדש דרך תפקידיה האהובים בטלוויזיה. היא תחסר מאוד לאנשים הקרובים אליה ולמעריציה המסורים ברחבי העולם".

ראוטלדג' הייתה ידועה בעיקר כהייסינת' באקט, או כפי שנהגה לבטא "בּוּקֶה", דמות קומית שגילמה את שיאי היומרנות והסנוביות האנגלית. "היא מפלצת מוחלטת, ונהניתי מאוד לגלם אותה", אמרה ראוטלדג' בעבר. "מה יגידו השכנים?" שודרה בשנים 1990 עד 1995. בשנה שלאחר מכן נבחרה דיים פטרישה לשחקנית הפופולרית ביותר בבריטניה בטקס לציון 60 שנה ל-BBC.

ראוטלדג' בקומדיית המצבים "מה יגידו השכנים?" (צילום: BBC)

ראוטלדג' נולדה בעיר ברקנהד שבצ'שייר בשנת 1929. את דרכה בתיאטרון החלה בשנות ה-50. לאחר שהשתתפה במספר הפקות בווסט אנד בלונדון, ביססה את מעמדה גם בארצות הברית כשזכתה בפרס טוני לשחקנית הראשית הטובה ביותר במחזמר על הופעתה ב-Darling of the Day בברודוויי בשנת 1968.

בשנים 1967 עד 1971 השתתפה בתשעה סרטי קולנוע, בהם "לאדוני באהבה" לצד השחקן סידני פואטייה ו"ג'רי בלונדון" לצד הקומיקאי היהודי ג'רי לואיס.

ראוטלדג' הייתה מיומנת בדרמה רצינית לא פחות מאשר במחזות זמר וקומדיות. היא שיחקה במחזות "ריצ'רד השלישי" ו"הנרי החמישי" של הלהקה השייקספירית המלכותית, וזכתה בפרס אוליבייה לשחקנית הטובה ביותר במחזמר על תפקידה ב-Candide בשנות ה-80.

ראוטלדג' בארמון בקינגהאם, מרץ 2017 (צילום: AP)

באותו עשור הפכה לכוכבת טלוויזיה בבריטניה, עם תפקידים בתכניות של ויקטוריה ווד (As Seen on TV) ושל אלן בנט בשלושה ממונולוגי Talking Heads שלו, כולל A Lady of Letters משנת 1988, עליו הייתה מועמדת לפרס באפט"א.

ראוטלדג' הייתה מועמדת לשני פרסי באפט"א נוספים על תפקידה ב"מה יגידו השכנים?" בשנים 1992 ו-1993, ובהמשך כיכבה בתפקיד הראשי בסדרת הדרמה Hetty Wainthropp Investigates ששודרה בשנים 1996 עד 1998 בערוץ BBC One.

לאורך הקריירה שלה הוענקו לראוטלדג' שלושה עיטורים מהמלכה: בשנת 1993 מונתה לקצינת מסדר האימפריה הבריטית (OBE), ב-2004 מונתה למפקדת מסדר האימפריה הבריטית (CBE) ובשנת 2017 לגבירה מפקדת (DBE).

ראוטלדג' לא נישאה מעולם ולא הניחה ילדים.