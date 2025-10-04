כוכב "האנטומיה של גריי" נעדר מטקס האמי עקב חבלה בראשו

השחקן אריק דיין חשף כי נעדר מטקס הפרסים בעקבות פציעה בראשו שנגרמה מנפילה בביתו • הוא פונה לבית חולים באותו ערב בו אמור היה להגיש פרס יחד עם השחקן ג'סי וויליאמס • באפריל האחרון חשף את מחלתו ומאז דיווח על התדרדרות במצבו

השחקן האמריקני אריק דיין, כוכב הסדרות המצליחות "אופוריה" ו"האנטומיה של גריי", נאלץ להיעדר מטקס פרסי האמי לאחר שאושפז בבית חולים.

דיין, שאובחן לאחרונה עם ALS (מחלת ניוון שרירים) סיפר בריאיון לעיתון "וושינגטון פוסט" שפורסם אתמול (שישי) כי הובהל לבית חולים לאחר שנחבל בראשו, כשאיבד את שיווי המשקל ונפל במטבח ביתו. הוא הוסיף כי קיבל תפרים בראשו, בדיוק באותו זמן בו אמור היה להגיש פרס בטקס עם חברו לסדרה "האנטומיה של גריי", ג'סי וויליאמס.

"ALS היא מחלה אכזרית. פספסתי הזדמנות שציפיתי לה מאוד", אמר דיין בריאיון ל"וושינגטון פוסט". "זה יכול היה להיות נפלא לראות את ג'סי ולהתאחד עם כמה מחבריי למקצוע ולדעת שאני עומד להגיש פרס מול הקולגות שלי. זה יכול היה להיות רגע מיוחד. אז הייתי ממש מתוסכל מזה, אבל לא היה לי מה לעשות בקשר לזה".

ג'סי וויליאמס בטקס פרסי האמי ה-77, בחודש שעבר (צילום: אי-פי)

מוקדם יותר השבוע תועד השחקן בן ה-52 כשהוא יושב בכיסא גלגלים ממונע בשדה תעופה בוושינגטון DC. כשנשאל על ידי צלם פפראצי מה הוא רוצה למסור למעריציו הדואגים, השיב דיין: "אל תשכחו את האמונה, חבר".

בחודש אפריל האחרון חשף כוכב "אופוריה" בריאיון למגזין People כי אובחן עם מחלת ניוון שרירים. כעבור חודשיים, בריאיון למגישה דיאן סוייר בתוכנית Good Morning America של רשת ABC, סיפר דיין כי המחלה גרמה כבר לאובדן תפקוד ידו הימנית. "צד שמאל שלי מתפקד, אבל צד ימין הפסיק לעבוד לחלוטין", אמר אז דיין. "אני מרגיש שבעוד כמה חודשים גם יד שמאל שלי לא תתפקד עוד. זה מפחיד".