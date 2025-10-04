עקב תמיכתו בישראל: בוטלה הופעה של רובי וויליאמס בטורקיה

כלי תקשורת בטורקיה דיווחו היום (שבת) כי הופעתו של הזמר הבריטי רובי וויליאמס שתוכננה להתקיים באיסטנבול בהמשך השבוע, בוטלה - עקב תמיכתו בישראל.

על פי הדיווחים, בשבועות האחרונים התחוללה סערה ברשתות החברתיות בטורקיה, במסגרתה כונה הזמר הבריטי "ציוני".

בטורקיה ציטטו דברים שאמר וויליאמס לקהל בפארק הירקון, בהופעה האחרונה שקיים בישראל ביוני 2023. "אני מגדל את הילדים שלי כיהודים ואני אסיר תודה לעם היהודי", הוא אמר אז. "אשתי יהודייה, אז הילדים שלי יהודים. אני אוהב לשמור על כמה מהמסורות בתוך המשפחה, פשוט מתוך כבוד אליכם ולהיסטוריה שלכם". עוד הזכירו בדיווחים כי לוויליאמס קעקוע על זרועו השמאלית ובו הכיתוב "שמחה" בעברית.

ההופעה המדוברת תוכננה להתקיים ב-7 באוקטובר באצטדיון İTÜ באיסטנבול. מדובר בהופעה הסוגרת את סיבוב ההופעות הבין-לאומי של וויליאמס, Britpop Tour, שיצא לדרך ב-31 במאי בסקוטלנד.