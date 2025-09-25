איגוד השידור האירופי: נקיים בנובמבר הצבעה על השתתפות ישראל באירוויזיון

בנובמבר: הצבעה על השתתפות ישראל באירוויזיון
ההצבעה תעסוק אך ורק בהשתתפות באירוויזיון, ולא בחברותו של תאגיד השידור הישראלי באיגוד. כאן: "החלטות חריגות מסוג זה מחייבת רוב של 75% ממשתתפי האספה הכללית"
מחבר עמית הררי
Getting your Trinity Audio player ready...
יובל רפאל על במת האירוויזיון בבזל, הערב
יובל רפאל על במת האירוויזיון בבזל, הערב צילום: Alma Bengtsson \ EBU

איגוד השידור האירופי הודיע היום (חמישי) כי יקיים הצבעה בנובמבר על השתתפות ישראל באירוויזיון. ההצבעה תעסוק אך ורק בהשתתפות באירוויזיון, ולא בחברותה של כאן ב-EBU. הישיבה הוקדמה לנובמבר מחודש דצמבר, אז היו אמורים לדון בנושא. עוד לא ברור איך תראה ההצבעה או הישיבה.

תגובת כאן, תאגיד השידור הישראלי: "כאן תאגיד השידור הישראלי מביע תקווה שתחרות האירוויזיון תמשיך לשמור על אופייה התרבותי והא-פוליטי. הדחת גוף השידור הציבורי של ישראל, מהמתחרים הוותיקים, הפופולאריים והמצליחים לאורך עשרות שנות התחרות, ובייחוד ערב חגיגות ה-70 של האירוויזיון, שקם כסמל לשיתוף, רעות ואחווה – עלול להיות צעד בעל השלכות משמעותיות".

"לא לחינם קבע תקנון ה-EBU באופן ברור כי החלטות חריגות מסוג זה מחייבת רוב של לא פחות מ-75% ממשתתפי האספה הכללית. אנו משוכנעים כי איגוד השידור האירופי ימשיך לשמור על צביונה הבלתי פוליטי, המקצועי והתרבותי של התחרות, וביחוד ערב ציון 70 שנה לאירוויזיון".

העיתון האוסטרי Krone פרסם את המכתב שנשלח בשם נשיאת איגוד השידור האירופי, דלפין ארנוט-קונסי, המאשר את קיום הפגישה המקוונת בתחילת נובמבר. "הוועד הסכים כי שאלה זו ראויה לבסיס דמוקרטי רחב יותר לצורך קבלת החלטה, היכן שראוי כי לכל החברים יינתן קול". בסוף המכתב צוין כי הזמנה ופרטים נוספים על מפגש יישלחו לכל חברי האיגוד בשבוע הבא.

עוד בנושא

הזמרת מלודי, נציגת ספרד לאירוויזיון 2025 בבזל, בחודש מאי

ספרד איימה: נפרוש מהאירוויזיון אם ישראל תשתתף בו

יובל רפאל בגמר אירוויזיון 2025 בבזל, בחודש מאי

דיווח: אלו המדינות שיתמכו בהשתתפות ישראל באירוויזיון

 

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • הסכתים לילדים
    תשכחו מטלוויזיה וטיקטוק: ההתמכרות החדשה של ילדי ישראל
  • להקת הנח"ל חוגגת 75
    מי שלא יבוא, חבל: להקת הנח"ל חוגגת 75 שנה
  • צבת הים "יריב" משוחררת חזרה לטבע
    תיעוד מתוק: אחרי שנת שיקום - צבת הים שוחררה לטבע
  • שרים מאיר אריאל
    מרגש ורלוונטי - גם 25 שנה אחרי מותו | שרים מאיר אריאל
  • ג'ימי קימל חוזר אל תוכנית האירוח שלו, לפנות בוקר
    ג'ימי קימל: "לא התכוונתי להקל ראש ברצח צ'ארלי קירק"

אולי יעניין אותך