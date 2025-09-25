איגוד השידור האירופי: נקיים בנובמבר הצבעה על השתתפות ישראל באירוויזיון

ההצבעה תעסוק אך ורק בהשתתפות באירוויזיון, ולא בחברותו של תאגיד השידור הישראלי באיגוד. כאן: "החלטות חריגות מסוג זה מחייבת רוב של 75% ממשתתפי האספה הכללית"

איגוד השידור האירופי הודיע היום (חמישי) כי יקיים הצבעה בנובמבר על השתתפות ישראל באירוויזיון. ההצבעה תעסוק אך ורק בהשתתפות באירוויזיון, ולא בחברותה של כאן ב-EBU. הישיבה הוקדמה לנובמבר מחודש דצמבר, אז היו אמורים לדון בנושא. עוד לא ברור איך תראה ההצבעה או הישיבה.

תגובת כאן, תאגיד השידור הישראלי: "כאן תאגיד השידור הישראלי מביע תקווה שתחרות האירוויזיון תמשיך לשמור על אופייה התרבותי והא-פוליטי. הדחת גוף השידור הציבורי של ישראל, מהמתחרים הוותיקים, הפופולאריים והמצליחים לאורך עשרות שנות התחרות, ובייחוד ערב חגיגות ה-70 של האירוויזיון, שקם כסמל לשיתוף, רעות ואחווה – עלול להיות צעד בעל השלכות משמעותיות".

"לא לחינם קבע תקנון ה-EBU באופן ברור כי החלטות חריגות מסוג זה מחייבת רוב של לא פחות מ-75% ממשתתפי האספה הכללית. אנו משוכנעים כי איגוד השידור האירופי ימשיך לשמור על צביונה הבלתי פוליטי, המקצועי והתרבותי של התחרות, וביחוד ערב ציון 70 שנה לאירוויזיון".

העיתון האוסטרי Krone פרסם את המכתב שנשלח בשם נשיאת איגוד השידור האירופי, דלפין ארנוט-קונסי, המאשר את קיום הפגישה המקוונת בתחילת נובמבר. "הוועד הסכים כי שאלה זו ראויה לבסיס דמוקרטי רחב יותר לצורך קבלת החלטה, היכן שראוי כי לכל החברים יינתן קול". בסוף המכתב צוין כי הזמנה ופרטים נוספים על מפגש יישלחו לכל חברי האיגוד בשבוע הבא.