לורד מצטרפת לקמפיין שקורא לחרם מוזיקלי על ישראל
הזמרת הניו-זילנדית הציגה מסרים פרו-פלסטינים בסיבוב ההופעות הנוכחי שלה ותשתף פעולה עם יוזמת “No Music for Genocide”
מחבר עמית הררי
הזמרת הניו-זילנדית לורד
הזמרת הניו-זילנדית לורד צילום: AP

הזמרת הניו-זילנדית לורד הצטרפה היום (שישי) ליותר מאלף אמנים וחברות תקליטים המשתתפים ביוזמת "No Music for Genocide". משמעות המהלך בפועל היא שמוזיקת האמנים המשתתפים לא תהיה זמינה עוד בשירותי הסטרימינג בישראל.

הצטרפותה של לורד תואמת את המסרים שהיא מציגה בסיבוב ההופעות הנוכחי שלה, Ultrasound World Tour. במהלך ביצוע השיר Team במדיסון סקוור גארדן, קראה מהבמה: “Free fucking Palestine!” בעוד התאורה באולם הוארה בצבעי דגל פלסטין.

הקמפיין, שהושק בספטמבר האחרון, הוא חלק מתנועת ה־BDS העולמית נגד ישראל, ומצטרף למגמה מתרחבת בעולם התרבות. ברשימה של האמנים המשתתפים שמות בולטים כמו Massive Attack, Faye Webster, Arca, Rina Sawayama, Fontaines DC, Aminé, Kelela, Japanese Breakfast, King Krule ואחרים. מאז הצטרפו מאות נוספים, בהם גם Paramore והזמרת ביורק.

