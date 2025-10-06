מצפון ועד דרום: האירועים שלא תרצו לפספס בחול המועד סוכות

פסטיבל הסרטים הבין-לאומי חיפה - 14-5 באוקטובר

פסטיבל הסרטים הבין-לאומי חיפה יתקיים זו השנה ה-41 ויימשך עשרה ימים, עם עשרות סרטים מהארץ ומהעולם. את הפסטיבל פתח הסרט "יתום" של הבמאי היהודי-הונגרי לאסלו נמש. בטקס הפתיחה הוענק פרס מיוחד לשחקנים מוני מושונוב ושלמה בראבא.

בין הסרטים הבולטים שיוקרנו בפסטיבל, נמנים סרט הביכורים של הבמאית מומוקו סטו "המסע של דנדליון", הסרט "אור חרישי" של הבמאי קרלוס רייגאדס, "בלו מון" של ריצ'רד לינקלייטר, "כמה הערות על המצב" של ערן קולירין, "על כלבים ואנשים" של דני רוזנברג, ועוד.

"שרים מיקי גבריאלוב" בפסטיבל בנימינה ליצירה - 8 באוקטובר

פסטיבל בנימינה ליצירה ישראלית, יצדיע ביום רביעי הקרוב למוזיקאי והמלחין מיקי גבריאלוב במופע מחווה חד-פעמי. במופע ישתתפו שורה של אמנים שיבצעו עם גבריאלוב את מיטב להיטיו, בהם "עוף גוזל", "הכניסיני תחת כנפך", "אני ואתה", "אוהב להיות בבית" ו"אבא סיפור".

במופע, בניהולו המוסיקלי של נדב הולנדר, ישתתפו אסתר רדא, ג'ימבו ג'יי, דני בסן, יובל מנדלסון, מוני מושונוב, נונו, ריקי גל ושירה גבריאלוב.

עם אחד, סוכה אחת: הסוכה של איל וגל - בכל ימי חול המועד

ברחבת אגף הנוער של מוזיאון ישראל בירושלים הוקמה סוכה לכבודם של החיילים איל ברקוביץ' וגל איזנקוט, חברים ביחידת המילואים במגלן, שנפלו ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל. סוכת הזיכרון תקושט באיורים שצייר איל לסוכתו המשפחתית. איורים פשוטים והומוריסטיים שמתארים סיפורים מהתנ"ך, ביטויים תלמודיים מלימודיו בישיבה לצד איורים מעולם הרפואה, אותם אייר כסטודנט בזמן לימודי הרפואה.

הציבור מוזמן להתארח בסוכה שתהיה פתוחה לאורך כל ימי חול המועד, ללמוד וליהנות מפעילות מקרבת לבבות.

גל איזנקוט ואיל מאיר ברקוביץ' (צילום: באדיבות המשפחות)

פסטיבל המחול כרמיאל - 10-8 באוקטובר

אחרי שנה שבה לא התקיים בשל המלחמה ולאחר שנדחה מהקיץ בשל מבצע "עם כלביא", הפסטיבל הוותיק חוזר זו השנה ה-37 במתכונת מלאה עם מאות מופעים ואירועים ברחבי העיר.

מופע פתיחת הפסטיבל, בו ישתתפו אברהם טל, דניאל וייס ואורנה ומשה דץ, יעסוק בתקומת עם ישראל לאחר 7 באוקטובר. במופע ישתתפו ענבר, אחותו של החטוף אלון אהל, שרוקדת בלהקת המחול של משגב עם ושורד השבי לואיס הר.

עוד יתקיימו בפסטיבל תחרות המחול הישראלי "דברים שרציתי לומר" על פי שיריו של יהודה פוליקר ובהשתתפותו, מופע נעילה בהשתתפות נטע ברזילי ולהקת טיפקס, טונה במופע זריחה, HOME של להקת המחול יניב הופמן ומופע ריקודי ילדים עם שחר טבוך.

שורד השבי לואיס הר, בחזרה הגנרלית (צילום: דרור גיל)

פסטיבל הפיוט ירוחם - 10-8 באוקטובר

פסטיבל הפיוט בירוחם חוזר זו השנה ה-15 עם חוויה מוזיקלית, קולינרית ותרבותית יוצאת דופן. בין האירועים הבולטים שיתקיים בפסטיבל - מופע שקיעה בהשתתפות לירז צ'רכי, דקלה מארחת את מושיק עפיה, מופע פיוט של הפייטן ליאור אלמליח עם תזמורת חיבה, בניה ברבי מארח את שי צברי ומארק אליהו, ועוד.

"מבעד עיניהם: סיפורה של קהילת כפר עזה" - 30-9 באוקטובר

במלאת שנתיים לטבח 7 באוקטובר, תוצג בנמל תל אביב התערוכה "מבעד עיניהם: סיפורה של קהילת כפר עזה", כפי שהוא מסופר מבעד עיניהם של חברי הקיבוץ ששרדו את האירועים הקשים וממשיכים להתמודד עם החיים שאחריהם. בין היתר יוצגו בתערוכה קיר זיכרון ובו תמונותיהם של 64 מחברי הקיבוץ שנרצחו, מיצג שמוקדש ללוחמי צה"ל שנפלו בקרבות, מיצג לחברי כיתת הכוננות וקיר וואטסאפ, שבו מתועדות ההתכתבויות של חברי הקיבוץ בשעות הגורליות של בוקר 7 באוקטובר.

כל ההכנסות ממכירת הכרטיסים יוקדשו לטובת בינוי שכונת דור הצעיר של קיבוץ כפר עזה.

פסטיבל הצגות הילדים של התיאטרון לילדים ולנוער באר שבע - 13-10 באוקטובר

אירוע סוכות השנתי של התיאטרון לילדים ולנוער העירוני בתמוז בית למוסיקה בבאר שבע, יתקיים השנה בסימן "ילדות וזהות ישראלית". בין אירועי הפסטיבל, תתקיים ביום שישי, 10 באוקטובר, בכורת ההצגה "דוד ובן גוריון" שביים המנהל האמנותי של הפסטיבל, חנוך רעים.

לצד מגוון המופעים הנרחב, יתקיימו במסגרת הפסטיבל אירועי חוצות פתוחים ללא עלות תחת כיפת השמיים, בהם מופעי קרקס, הצגות רחוב ומגוון פעילויות והפתעות נוספות לכל המשפחה.