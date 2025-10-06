"סימן": אניה בוקשטיין במחווה לנוי זעפרני שנרצחה ב-7 באוקטובר

את השיר, שבוקשטיין כתבה והלחינה, הקליטה זעפרני שבוע לפני שנרצחה ב-7 באוקטובר בטבח במסיבת הפסיידאק • "המשפחה של נוי ואני החלטנו להוציא את הביצוע המשותף, כדי שהקול והסיפור שלה ימשיך להדהד", מסרה היום בוקשטיין

הזמרת אניה בוקשטיין הוציאה הבוקר (שני) את "סימן", דואט מיוחד עם הזמרת המנוחה נוי זעפרני, שנרצחה ב-7 באוקטובר בטבח במסיבת הפסיידאק. את השיר, אותו כתבה והלחינה בוקשטיין, הקליטה זעפרני שבוע לפני שנרצחה.

"החיבור שלי לנוי התחיל באותה שבת ארורה, כשכולם חיפשו את היקירים שלהם בתוך הכאוס הנוראי ופנו אליי לעזור לאתר אותה", מסרה היום בוקשטיין."כעבור יומיים הגיעה הבשורה הקשה שהנורא מכל קרה".

"הסיפור של הבחורה הצעירה שכולה אור וחיים לא יצא לי מהראש ומהלב", היא הוסיפה. "שנה לאחר מכן המשפחה של נוי שלחה לי סרטון וידיאו בו נוי שרה שיר ישן שלי 'סימן', שכתבתי אחרי שאיבדתי את גל שלי. נוי הקדישה את השיר לחברה שלה שנהרגה בתאונת דרכים, היא צילמה את הסרטון שבוע לפני שנרצחה. הצטמררתי. מה הסיכוי".

"בהופעה שלי לפני חודש סימן הפך לדואט, שרתי אותו יחד עם הקול המלאכי של נוי שריחף מעלינו. זה היה רגע קוסמי בו הכל התחבר", בוקשטיין מסרה עוד. "המשפחה של נוי ואני החלטנו להוציא את הביצוע המשותף, כדי שהקול והסיפור שלה ימשיך להדהד. אני מאמינה גדולה בסימנים והנה גם כאן קיבלתי אחד. נוי, גל אתן כל כך חסרות. הקול של שתיכן מלווה אותי כל הזמן, אל תפסיקו לשלוח לנו סימנים".