דולי פרטון בצפירת הרגעה למעריצים: "אני לא גוססת!"

לאחר שאחותה קראה להתפלל לרפואתה בפוסט בפייסבוק, הזמרת הוותיקה פרסמה הערב סרטון שנועד להרגיע את המעריצים • "נתתי להרבה דברים להידרדר, דברים שהייתי צריכה לטפל בהם", שיתפה פרטון והבהירה: "אני לא חושבת שאלוהים סיים איתי"

הזמרת והיוצרת האמריקנית דולי פרטון פרסמה הערב (רביעי) סרטון ברשתות החברתיות בו היא אומרת למעריציה: "אני לא גוססת".

את הסרטון פרסמה המוזיקאית יום לאחר שאחותה, פרידה, ביקשה מהציבור להתפלל לרפואתה, דבר שעורר חשש לגבי מצבה הבריאותי של כוכבת הקאנטרי הוותיקה.

"אני יודעת שבזמן האחרון אנשים חושבים שאני חולה יותר ממה שאני באמת. אני נראית חולה בעיניכם? אני עובדת קשה", אמרה פרטון בסרטון שצולם היום בזמן צילום פרסומת למתחם המוזיקה "הגרנד אול אופרי" בנאשוויל.

בסרטון שפרסמה, פרטון הודתה למעריצים על תפילותיהם, והסבירה: "לא טיפלתי בעצמי" לאחר שבעלה נפטר מוקדם יותר השנה. "נתתי להרבה דברים להידרדר, דברים שהייתי צריכה לטפל בהם. אז כשהתפניתי לזה, הרופאים אמרו לי 'אנחנו צריכים לטפל בזה' ו'אנחנו צריכים לטפל בזה'. לא משהו חמור, אבל כן, נאלצתי לבטל כמה דברים".

"יש הרבה שמועות שמסתובבות, וחשבתי שאם תשמעו את זה ממני, תדעו שאני בסדר". בסיום הסרטון הבטיחה פרטון למעריציה: "אני לא מוכנה למות עדיין. אני לא חושבת שאלוהים סיים איתי, ואני עוד לא סיימתי לעבוד".

אמש פרסמה אחותה של פרטון, פרידה פרטון, פוסט בפייסבוק בו כתבה כי אגדת הקאנטרי "אינה במיטבה" וביקשה מהמעריצים להתפלל לרפואתה. "היא חזקה, היא אהובה, ועם כל התפילות שנשלחות עבורה, אני יודעת בלבי שהיא תהיה בסדר גמור. רפואה שלמה, אחותי דולי. כולנו אוהבים אותך".

"אני רוצה להבהיר משהו", כתבה פרידה בפוסט נוסף שפרסמה הבוקר. "לא התכוונתי להפחיד אף אחד או לגרום לזה להישמע כל כך חמור כשביקשתי להתפלל למען דולי. היא הרגישה קצת לא טוב ופשוט ביקשתי תפילות כי אני מאמינה מאוד בכוחן".

כאמור, פרטון אמורה הייתה לקיים שישה מופעים בהיכל "הקולוסיאום" שבמלון סיזר'ס פאלאס בלאס וגאס בדצמבר הקרוב. אולם בשבוע שעבר דחתה את ההופעות לספטמבר 2026, והסבירה למעריצים כי עליה לעבור "כמה הליכים רפואיים" כדי להתמודד עם "אתגרי בריאות מתמשכים".

מאז, פרסם אתר וראייטי כי פרטון תיאלץ להיעדר מטקס פרסי אוסקר המושלים (Governors Awards) שיתקיים ב-16 בנובמבר בהוליווד, בשל מצבה הרפואי. בטקס תעניק האקדמיה האמריקנית לקולנוע לפרטון את פרס ז'אן הרשולט לפעילות הומניטרית.

בחודש מרץ האחרון איבדה פרטון את בעלה, קארל דין, שהלך לעולמו לאחר כמעט 60 שנות נישואין.