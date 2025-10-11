אחרי רובי וויליאמס

הופעותיו של מוריסי בטורקיה בוטלו "עקב תמיכתו בישראל"

כלי תקשורת במדינה דיווחו כי ההופעות, שתוכננו להתקיים בדצמבר באיסטנבול ובאנקרה, בוטלו לאחר פרסום סרטון בו נראה מוריסי מניף את דגל ישראל בהופעה שקיים בתל אביב ב-2012 • מוריסי או נציגיו טרם התייחסו להחלטה
מוריסי בהופעה ברומא, בחודש יולי
מוריסי בהופעה ברומא, בחודש יולי צילום: גטי אימג'ס

הופעותיו של הזמר הבריטי מוריסי שתוכננו להתקיים בחודש דצמבר בטורקיה, בוטלו בשל תמיכתו בישראל. כך דיווחו היום (שבת) כלי תקשורת במדינה. ההופעות המדוברות, שתוכננו להתקיים ב-15 וב-16 בדצמבר באיסטנבול ובאנקרה, מופיעות כעת באתר "טיקטמאסטר" כמבוטלות, ללא הסבר רשמי.

על פי הדיווחים, לאחרונה התעוררה סערה ברשתות החברתיות בטורקיה, לאחר שצץ סרטון ישן בו נראה מוריסי מניף את דגל ישראל בזמן הופעה שקיים בתל אביב בשנת 2012. בשבוע האחרון הסרטון הפך לוויראלי כשמשתמשים טורקים קראו ברשתות החברתיות לבטל את הופעותיו, עלרקע הזעם הציבורי הגובר במדינה על מות אזרחים בעזה.

מוריסי בהופעה בתל אביב, יולי 2012 (צילום: מתוך עמוד היוטיוב Ilans68)

"קבלו אותו: הזמר הציוני מוריסי, תומך ישראל, צפוי להופיע ב'פולקסווגן ארנה' ארנה ב-16 בדצמבר", נכתב בפוסט שזכה לתהודה רבה. "לא ייתכן שהופעה כזו תתקיים בזמן שילדים מתים בפלסטין". מוריסי או נציגיו טרם התייחסו פומבית להחלטה.

בשבת שעברה דיווחו כלי תקשורת בטורקיה כי הופעתו של הזמר הבריטי רובי וויליאמס שתוכננה להתקיים באיסטנבול ב-7 באוקטובר, בוטלה - עקב תמיכתו בישראל. מאוחר יותר טען וויליאמס כי "הרשויות ביטלו את ההופעה מטעמי ביטחון".

