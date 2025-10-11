השחקנית זוכת האוסקר דיאן קיטון הלכה לעולמה בגיל 79

קיטון פרצה לתודעה בשנות ה-70 בזכות תפקידה בסרטי "הסנדק" ושיתוף הפעולה הממושך שלה עם הבמאי וודי אלן • בשנת 1978 זכתה בפרס אוסקר על תפקידה בסרט "הרומן שלי עם אנני" • בנוסף, כיכבה בסרטים "מועדון האקסיות", "אבי הכלה", "חדרו של מרווין" ו"באהבה אין חוקים"

השחקנית האמריקנית זוכת האוסקר דיאן קיטון הלכה לעולמה והיא בת 79 במותה. כך דיווח הערב (שבת) לראשונה מגזין People. על פי הדיווח, קיטון מתה בקליפורניה, ובני משפחתה ביקשו לשמור על פרטיותם.

קיטון פרצה לתודעה בשנות ה-70 בזכות תפקידה בסרטי "הסנדק" ושיתוף הפעולה הפורה שלה עם הבמאי וודי אלן. היא זכתה בפרס האוסקר לשחקנית הטובה ביותר על תפקידה ב"הרומן שלי עם אנני" משנת 1977. הקריירה הארוכה שלה כללה גם את הסרט "מועדון האקסיות", שיתופי פעולה רבים עם הבמאית ננסי מאיירס, וסדרת סרטי "מועדון הספר הטוב".

קיטון עם וודי אלן בסרט "הרומן שלי עם אנני", 1977 (צילום: גטי אימג'ס)

קיטון נולדה בלוס אנג'לס בשנת 1946 בשם דיאן הול, והייתה הבכורה מבין ארבעה ילדים. אביה היה מהנדס אזרחי, ואמה הייתה עקרת בית. היא הופיעה בהצגות עוד בתקופת התיכון, ולאחר שסיימה את לימודיה בשנת 1964, פנתה ללימודי תיאטרון בקולג'. עם זאת, נשרה כעבור זמן קצר ועברה לניו יורק כדי לנסות לפרוץ בתחום התיאטרון. היא אימצה את שם נעוריה של אמה, קיטון, כשם במה, מכיוון שכבר הייתה שחקנית בשם דיאן הול רשומה באיגוד השחקנים.

בשנת 1968 לוהקה קיטון כמחליפה של דמותה של שילה במחזמר "שיער" בברודווי. בהמשך, כיכבה קיטון במחזה של וודי אלן "שחק אותה, סם" שעלה בברודווי בשנת 1969. על תפקיד זה הייתה מועמדת לפרס טוני.

הופעת הבכורה הקולנועית של קיטון הייתה בסרט "מאהבים וזרים אחרים" משנת 1970, אך הפריצה הגדולה שלה הגיעה כשפרנסיס פורד קופולה ליהק אותה לתפקיד קיי אדמס, חברתו של מייקל קורליאונה, בסרט "הסנדק" שיצא לאקרנים בשנת 1972. הסרט הפך להצלחה עצומה וזכה בפרס האוסקר לסרט הטוב ביותר. קיטון שבה לגלם את קיי גם בסרט ההמשך, "הסנדק 2" משנת 1974, שגם הוא היה הצלחה אדירה וזכה בפרס הסרט הטוב ביותר. היא גילמה שוב את התפקיד בסרט השלישי והאחרון "הסנדק 3" שיצא בשנת 1990.

קיטון עם אל פצ'ינו מתוך הסרט "הסנדק", 1972 (צילום: גטי אימג'ס)

קיטון המשיכה לשתף פעולה עם וודי אלן גם לאחר הצלחת "הסנדק" והופיעה בעיבוד הקולנועי למחזה "שחק אותה, סם" שיצא ב-1972, ובסרטים "ישנוני" ו"אהבה ומוות". ב-1977, קיטון כיכבה בתפקיד הראשי בסרטו של אלן "הרומן שלי עם אנני". על תפקיד זה זכתה בפרס האוסקר לשחקנית הטובה ביותר. קיטון המשיכה לשתף פעולה עם אלן גם בהמשך הקריירה, בסרטים "רגשות", "מנהטן" ו"תעלומת רצח במנהטן". בשנים מאוחרות יותר, היא גם יצאה להגנתו של אלן, בעקבות ההאשמות להתעללות מינית בבתו החורגת, דילן פארו.

לאחר שזכתה באוסקר, כיכבה קיטון בסרטים "מחפשת את מר גודבאר", "ימים אחרונים של אהבה" ו"המתופפת הקטנה". בשנת 1987 שיתפה לראשונה פעולה עם הבמאית ננסי מאיירס בסרט "בייבי בום". השתיים איחדו כוחות שוב בשני סרטי "אבי הכלה" בשנות ה-90 ובהמשך בקומדיה "באהבה אין חוקים", בתפקיד עליו קיבלה מועמדות נוספת לפרס האוסקר. קיטון הייתה מועמדת לפרס זה גם על תפקידיה בסרטים "אדומים" ו"חדרו של מרווין".

קיטון (משמאל) עם בט מידלר וגולדי הון בסרט "מועדון האקסיות", 1996 (צילום: גטי אימג'ס)

בשנת 1996 כיכבה קיטון לצד גולדי הון ובט מידלר בקומדיה המצליחה "מועדון האקסיות". בין תפקידיה האחרונים נמנים הסרטים "עד שהמשפחה תפריד בינינו", "אמרתי לך!", "מוצאים את דורי", שני סרטי "מועדון הספר הטוב" ותפקיד במיני-סדרה של HBO "האפיפיור הצעיר".

לאורך חייה ניהלה קיטון רומנים מתוקשרים עם וורן בייטי, וודי אלן, אל פצ'ינו. היא הניחה שני ילדים - בת בשם דקסטר אותה אימצה ב-1996 ובן בשם דיוק, אותו אימצה בשנת 2001.