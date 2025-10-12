כוכב סרטי "בחזרה לעתיד" חשף בראיון חדש כי אינו מסוגל ללכת עוד בכוחות עצמו, בשל פגיעות רבות בעצמותיו לאורך מאבקו במחלת הפרקינסון • "אני כבר לא הולך הרבה, זה לא נראה טוב וזה גם די מסוכן", סיפר בריאיון ל"סאנדיי טיימס"

מייקל ג'יי פוקס חושף: "אני כבר לא מסוגל ללכת"

כוכב הקולנוע מייקל ג'יי פוקס חשף כי הוא כבר לא מסוגל ללכת, לאחר ששבר "כל כך הרבה עצמות" לדבריו, במהלך מאבקו במחלת הפרקינסון.

כוכב סדרת סרטי "בחזרה לעתיד", בן 64, אובחן עם המחלה הניוונית בשנת 1991, כשהיה בן 29 בלבד. הוא חשף את מצבו לציבור שבע שנים לאחר מכן.

בריאיון לעיתון "סאנדיי טיימס" הבריטי שפורסם היום (ראשון), שיתף פוקס כי בשל התקדמות המחלה, הוא אינו הולך עוד בכוחות עצמו. לדבריו, החשש לשבור עצמות נוספות גורם לו לפחד לזוז יותר מדי - מחשש שייפול.

פוקס סיפר שהרגישות בעצמותיו החלה בשיא הקריירה הקולנועית שלו, כשנראה על המסך כאילו הוא מבצע הכול, מקפיצות סלטה מעל אנשים ועד החלקות על מכסי מנוע של מכוניות. "שם בדיוק התחלתי לשבור עצמות", הוא אמר.

"זה פשוט מדהים מה שהצלחתי לשבור", הוסיף פוקס. "במהלך שלוש שנים שברתי את המרפק, את היד, קיבלתי זיהום חמור ביד וכמעט איבדתי אצבע. היום אני לוקח את הדברים יותר בזהירות. אני כבר לא הולך הרבה. זה לא נראה טוב, וזה גם די מסוכן".

בחודש נובמבר 2022 הוענק לפוקס פרס אוסקר על שם ז'אן הרשולט לפעילות המוניטרית, על תרומתו לחקר מחלת הפרקינסון. בשנת 2000 הקים את "קרן מייקל ג'יי פוקס לחקר פרקינסון" שנועדה למצוא טיפולים ותרופה למחלה. נכון לשנת 2023, גייסה הקרן כ-2 מיליארד דולר למימון פרויקטי מחקר בתחום.