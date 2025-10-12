"מבריקה, מצחיקה ומיוחדת במינה": הוליווד אבלה על דיאן קיטון

עם פרסום הידיעות על מותה של השחקנית דיאן קיטון בגיל 79, רבים מעמיתיה בתעשיית הבידור בהוליווד חלקו הלילה (בין שבת לראשון) כבוד אחרון לזוכת האוסקר שיצירתה נפרשה על פני עשורים רבים.

"דיאן קיטון, האוצר הלאומי שלנו", ספדה לה מריל סטריפ, ששיחקה לצד קיטון בסרט "חדרו של מרווין". "החדשות על מותה מרסקות, אבל החיוך שלה, הסגנון שלה והנפש העתיקה שלה ימשיכו לחיות בסרטים ובליבנו לעד".

גם לאונרדו דיקפריו, שכיכב עם קיטון אף הוא בסרט "חדרו של מרווין", נפרד מהשחקנית בסטורי שפרסם באינסטגרם. "דיאן קיטון הייתה מיוחדת במינה. מבריקה, מצחיקה, ונאמנה לעצמה בלי התנצלות. אגדה, אייקון, ואדם באמת טוב לב. היה לי הכבוד לעבוד איתה כשהייתי בן 18. היא תחסר מאוד".

הסטורי שפרסם דיקפריו באינסטגרם, הלילה (צילום מסך)

בט מידלר, שכיכבה לצד קיטון בסרט "מועדון האקסיות", כתבה בפוסט שפרסמה באינסטגרם: "דיאן קיטון - המופלאה, היפהפייה, יוצאת הדופן - הלכה לעולמה. קשה לי לתאר עד כמה הידיעה הזו ממלאת אותי בעצב בלתי נסבל. היא הייתה מצחיקה בטירוף, וחפה לחלוטין מכל תחבולה או תחרותיות שאפשר היה לצפות מכוכבת בסדר גודל כזה. מה שראית - זה מי שהיא הייתה".

"היה לי מזל לעשות איתך את 'מועדון האקסיות'", כתבה באינסטגרם גם השחקנית גולדי הון. "הימים שלנו התחילו בקפה בקרון האיפור, צחוקים ובדיחות - עד ליום הצילום האחרון. זו הייתה רכבת הרים של אהבה. הסכמנו להזדקן יחד, ואולי יום אחד אפילו לגור יחד עם כל החברות שלנו. אז אמנם לא זכינו לגור יחד, אבל כן הזדקנו יחד. מי יודע - אולי בגלגול הבא. תפזרי את אבקת הקסם שלך שם למעלה, אהובה. אני הולכת להתגעגע אלייך בטירוף".

מרי סטינבורגן, ששיחקה עם קיטון בסרטי "מועדון הספר הטוב" בשנים 2018 ו-2023, מסרה בהצהרה שפרסמה כי "דיאן הייתה קסם. לא הייתה, ולא תהיה, מישהי כמוה. אהבתי אותה והרגשתי מבורכת להיות חברה שלה. שולחת אהבה למשפחתה. איזו נפלאה היא הייתה".

"קשה להאמין... או לקבל... שדיאן איננה עוד", כתבה השחקנית ג'יין פונדה שכיכבה עם קיטון אף היא בסרטי "מועדון הספר הטוב". היא תמיד הייתה ניצוץ של חיים ואור, מצחקקת בלי סוף מהשטויות של עצמה, יצירתית ללא גבולות - במשחק שלה, בלבוש שלה, בספרים שלה, בחברויות שלה, בבתים שלה, בספרייה שלה, בתפיסת עולמה. היא הייתה ייחודית. ולמרות שהיא לא ידעה את זה, או לא הייתה מודה בזה - אלוהים, איזו שחקנית נפלאה היא הייתה!".

I cant! 💔💔💔 Diane Keaton was such a talent and a BIG part of my career. She directed two videos of mine - "Heaven Is A Place on Earth" and the video for "I Get Weak."

She was kind and eccentric and I was blessed to know her. RIP Diane, you will be missed. 💔 pic.twitter.com/PbDVNQsJh8 — Belinda Carlisle 💙 (@belindacarlisle) October 11, 2025

הזמרת בלינדה קרלייל שיתפה את זיכרונותיה מהעבודה עם קיטון, שביימה שניים מהקליפים שלה. "אני לא יכולה להאמין. דיאן קיטון הייתה כישרון אדיר וחלק חשוב מהקריירה שלי. היא ביימה שני קליפים שלי - Heaven Is A Place on Earth ואת הקליפ של I Get Weak. היא הייתה נדיבה ומוזרה בדרכה, והייתה לי הזכות להכיר אותה. נוחי על משכבך בשלום, דיאן. את תחסרי לנו".