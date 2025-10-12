6 פרסים לתאגיד השידור הישראלי בפסטיבל הסרטים חיפה

"ברנינג מן" של אייל חלפון זכה בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר • בפרס חבר השופטים לסרט עלילתי זכו הסרטים "על כלבים ואנשים" ו"כמה הערות על המצב" • שישה פרסים הוענקו לסרטי תאגיד השידור הישראלי - "נער יהודי גאה", "אונר"א", "תחתונים וגופיות", "תיקי בגדאד" ו"פאדיה"

פסטיבל הסרטים הבין-לאומי חיפה ה-41 הגיע הערב (ראשון) לשיאו עם ההכרזה על הזוכים בתחרות הרשמית. "ברנינג מן", סרטו של אייל חלפון, הוא הזוכה בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר בתחרות הקולנוע הישראלי.

במוקד הסרט "ברנינג מן" ניצב אב שלוקח את בנו החייל למחנה צבאי מרוחק, נפרד ממנו וחרדה משתלטת עליו, שמא לא יראה אותו שוב. האב, גבר באמצע שנות ה-50 לחייו, נוטע עצמו סמוך לגדר המחנה, ממאן לזוז כאילו כך ישמור על חיי בנו. בסרט משתתפים שי אביבי, סוזנה פפיאן, נוה צור, נעם פרנק, רן קפלן ובני אבני.

פרס חבר השופטים לסרט עלילתי הוענק לשני סרטים: "על כלבים ואנשים" של דני רוזנברג ו"כמה הערות על המצב" של ערן קולירין. סרטו של רוזנברג עוסק בצעירה בת 16 החוזרת אל ביתה בקיבוץ בחיפוש אחר כלבתה שאבדה בטבח 7 באוקטובר. סרטו של קולירין מורכב משבעה פרקים נפרדים לכאורה, שיוצרים יחדיו הערת שוליים אבסורדית על מצבו הקיומי והרוחני של האדם בימים אפלים אלו.

בתוך כך, "כאן" תאגיד השידור הישראלי זכה בשישה פרסים. פרס חבר השופטים לסרט תיעודי הוענק לסרט "נער יהודי גאה" של ישרי הלפרן. פרס התחקיר הוענק לסרט "אונר"א" של דוקי דרור. פרס העריכה הוענק לסרט "תחתונים וגופיות" של סמדר זמיר. פרס ציון לשבח על שם פנינה בלייר הוענק לסרט "תיקי בגדאד" של אבידע לבני. פרס התסריט לסרט עלילתי הוענק לסרט "פאדיה" של הבמאי שאדי סרור, שזכה גם בפרס סרט הביכורים.

כל הסרטים ישודרו בקרוב בכאן 11. הסרט "פאדיה" ישודר במכאן.