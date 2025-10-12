אחרי כמעט 40 שנה: MTV תפסיק לשדר מוזיקה בבריטניה

רשת BBC דיווחה כי הערוצים MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ו-MTV Live יפסיקו לשדר בממלכה לאחר 31 בדצמבר • המהלך הדרמטי מתבצע כחלק מצעדי קיצוץ שמבצעת "פרמאונט" ברקע השלמת המיזוג עם חברת "סקיידאנס מדיה"

ערוץ הטלוויזיה הוותיק MTV, הראשון בעולם שמשדר מוזיקה 24 שעות ביממה, יפסיק לשדר בסוף השנה וידיאו קליפים בבריטניה אחרי כמעט 40 שנה, עם סגירתם של חמישה ערוצים.

הערב (ראשון) דיווחה רשת BBC כי הערוצים MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ו-MTV Live יפסיקו לשדר בממלכה לאחר 31 בדצמבר. עם זאת, ערוץ הדגל MTV HD ימשיך לשדר, בעיקר תוכניות ריאליטי. דובר של חברת האם של MTV, "פרמאונט", סירב להגיב על הדיווח.

המהלך הדרמטי מתבצע כחלק מצעדי קיצוץ וחיסכון שמבצעת "פרמאונט", שלושה חודשים לאחר שהשלימה מיזוג עם חברת "סקיידאנס מדיה", שמוערך ב-8.4 מיליארד דולר.

ערוץ MTV עלה לאוויר בארצות הברית באוגוסט 1981. בין אבני הדרך ששודרו בתחנה היו בכורת הקליפ Thriller של מייקל ג'קסון, שידור בן 16 שעות של מופעי Live Aid ב-1985 ושידור טקס פרסי ה-MTV Video Music Awards (ה-VMA). באוגוסט 1987 החלו שידורי ערוץ MTV Europe וביולי 1997 החלו שידורי MTV UK.

על פי הדיווח ב-BBC, "פרמאונט" צפויה לסגור בקרוב גם את ערוצי המוזיקה של MTV באוסטרליה, פולין, צרפת וברזיל. באוגוסט, סגרה החברה את Paramount Television Studios, שהפיקה סדרות כמו "ג'ק ריאן" ו"עלילות ספיידרוויק".