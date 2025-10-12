אחרי כמעט 40 שנה: MTV תפסיק לשדר מוזיקה בבריטניה

אחרי כמעט 40 שנה: MTV תפסיק לשדר מוזיקה בבריטניה
רשת BBC דיווחה כי הערוצים MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ו-MTV Live יפסיקו לשדר בממלכה לאחר 31 בדצמבר • המהלך הדרמטי מתבצע כחלק מצעדי קיצוץ שמבצעת "פרמאונט" ברקע השלמת המיזוג עם חברת "סקיידאנס מדיה"
מחבר אלון פרוכטר
Getting your Trinity Audio player ready...
לוגו MTV על במת טקס פרסי ה-VMA בלוס אנג'לס, 2015
לוגו MTV על במת טקס פרסי ה-VMA בלוס אנג'לס, 2015 צילום: גטי אימג'ס

ערוץ הטלוויזיה הוותיק MTV, הראשון בעולם שמשדר מוזיקה 24 שעות ביממה, יפסיק לשדר בסוף השנה וידיאו קליפים בבריטניה אחרי כמעט 40 שנה, עם סגירתם של חמישה ערוצים.

הערב (ראשון) דיווחה רשת BBC כי הערוצים MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ו-MTV Live יפסיקו לשדר בממלכה לאחר 31 בדצמבר. עם זאת, ערוץ הדגל MTV HD ימשיך לשדר, בעיקר תוכניות ריאליטי. דובר של חברת האם של MTV, "פרמאונט", סירב להגיב על הדיווח.

המהלך הדרמטי מתבצע כחלק מצעדי קיצוץ וחיסכון שמבצעת "פרמאונט", שלושה חודשים לאחר שהשלימה מיזוג עם חברת "סקיידאנס מדיה", שמוערך ב-8.4 מיליארד דולר.

ערוץ MTV עלה לאוויר בארצות הברית באוגוסט 1981. בין אבני הדרך ששודרו בתחנה היו בכורת הקליפ Thriller של מייקל ג'קסון, שידור בן 16 שעות של מופעי Live Aid ב-1985 ושידור טקס פרסי ה-MTV Video Music Awards (ה-VMA). באוגוסט 1987 החלו שידורי ערוץ MTV Europe וביולי 1997 החלו שידורי MTV UK.

על פי הדיווח ב-BBC, "פרמאונט" צפויה לסגור בקרוב גם את ערוצי המוזיקה של MTV באוסטרליה, פולין, צרפת וברזיל. באוגוסט, סגרה החברה את Paramount Television Studios, שהפיקה סדרות כמו "ג'ק ריאן" ו"עלילות ספיידרוויק".

עוד בנושא

ליידי גאגא בפסטיבל הסרטים של ונציה, בשנה שעברה

דיווח: ליידי גאגא תשתתף בסרט "השטן לובשת פראדה 2"

טיילור סוויפט, מתוך צילומי The Life of a Showgirl

אחרי עשור: טיילור סוויפט שברה את השיא ההיסטורי של אדל

תגיות |
בחירת העורכת
  • המפגן של אוהבי ישראל: כנס הענק של הקהילה האוונגליסטית בירושלים
    "אתם השורשים שלנו": מפגן הענק של האוונגליסטים בירושלים
  • ליידי גאגא בפסטיבל הסרטים של ונציה, בשנה שעברה
    שחקנית חיזוק: ליידי גאגא תככב בסרט "השטן לובשת פראדה 2"
  • "ירו עלינו, ואני המשכתי לצלם": שנתיים אחרי הטבח - זיו קורן חוזר לזירות הקשות
    "ירו עלינו, והמשכתי לצלם": זיו קורן חוזר לזירות הקשות
  • לא רק ספורט: קבוצת עוטף דרום שיחקה לראשונה - עם שורדי שבי ומשפחות שכולות בקהל
    משחק החיים: קבוצת הכדורגל עוטף דרום עלתה לראשונה למגרש
  • דייויד דריימן וירדן ביבס
    הגל שמסרב להיגמר: בוטלה הופעתו של אמן תומך ישראל בבלגיה

אולי יעניין אותך