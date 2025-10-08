פחות משבוע מאז שיצא, אלבומה החדש של סוויפט רשם מכירות של יותר מ-3.5 מיליון עותקים, שיא בו החזיק האלבום "25" של אדל מאז 2015. גם הסינגל The Fate of Ophelia שבר שיא היסטורי בספוטיפיי ועשוי לשבור שיא נוסף ביממה הקרובה

אחרי עשור: טיילור סוויפט שברה את השיא ההיסטורי של אדל

פחות משבוע מאז שיצא, The Life of a Showgirl, אלבום האולפן ה-12 של הזמרת-יוצרת האמריקנית טיילור סוויפט, שבר את שיא המכירות הגדול ביותר שנרשם אי פעם לאלבום.

הערב (רביעי) דיווח מגזין "בילבורד" האמריקני כי תוך חמישה ימים בלבד מכר האלבום החדש יותר מ-3.5 מיליון עותקים, נתון שכולל מכירת אלבומים פיזיים ונתוני השמעה בפלטפורמות הזרמת מוזיקה. ההישג המדובר שובר את השיא הקודם אליו הגיע האלבום "25" של אדל, שיצא בדצמבר 2015. בשבוע הראשון לצאתו רשם האלבום מכירות של 3.482 מיליון עותקים, שיא שנשמר קרוב לעשור.

סוויפט שברה את השיא תוך חמישה ימים בלבד, מה שאומר שהמספרים עוד צפויים לעלות ביומיים שנותרו לשבוע הראשון לצאת האלבום. יש לציין כי אדל עדיין מחזיקה בשיא מכירת האלבומים הפיזיים בלבד, אך כנראה לא לעוד הרבה זמן. על פי "בילבורד", 3.2 מיליון עותקים פיזיים של The Life of a Showgirl נמכרו תוך חמישה ימים, מרחק קטן מאוד מ-3.378 מיליון עותקים פיזיים שמכר "25" בשבוע הראשון לצאתו.

בשבת האחרונה שברה סוויפט את אחד השיאים שקבעה בעצמה, כאשר הסינגל The Fate of Ophelia שפותח את האלבום החדש הפך לשיר עם מספר ההשמעות הגבוה ביותר ביום אחד בתולדות "ספוטיפיי". סוויפט קבעה את השיא הקודם באפריל 2024, עם השיר Fortnight שצבר יותר מ-25 מיליון השמעות ביממה.

בכך עקפה את אדל, שהשיר שלה Easy on Me הגיע לכמעט 20 מיליון השמעות תוך יממה באוקטובר 2021. אם ימשיך כך, ייתכן ש-The Fate of Ophelia ישבור את שיא ההשמעות בשבוע. בשיא מחזיק Flowers של מיילי סיירוס, עם יותר מ-93 מיליון השמעות בתוך שבוע.