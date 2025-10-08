אחרי עשור: טיילור סוויפט שברה את השיא ההיסטורי של אדל

אחרי עשור: טיילור סוויפט שברה את השיא ההיסטורי של אדל
פחות משבוע מאז שיצא, אלבומה החדש של סוויפט רשם מכירות של יותר מ-3.5 מיליון עותקים, שיא בו החזיק האלבום "25" של אדל מאז 2015. גם הסינגל The Fate of Ophelia שבר שיא היסטורי בספוטיפיי ועשוי לשבור שיא נוסף ביממה הקרובה
מחבר אלון פרוכטר
Getting your Trinity Audio player ready...
טיילור סוויפט, מתוך צילומי The Life of a Showgirl
טיילור סוויפט, מתוך צילומי The Life of a Showgirl צילום: Mert Alas & Marcus Piggott

פחות משבוע מאז שיצא, The Life of a Showgirl, אלבום האולפן ה-12 של הזמרת-יוצרת האמריקנית טיילור סוויפט, שבר את שיא המכירות הגדול ביותר שנרשם אי פעם לאלבום.

הערב (רביעי) דיווח מגזין "בילבורד" האמריקני כי תוך חמישה ימים בלבד מכר האלבום החדש יותר מ-3.5 מיליון עותקים, נתון שכולל מכירת אלבומים פיזיים ונתוני השמעה בפלטפורמות הזרמת מוזיקה. ההישג המדובר שובר את השיא הקודם אליו הגיע האלבום "25" של אדל, שיצא בדצמבר 2015. בשבוע הראשון לצאתו רשם האלבום מכירות של 3.482 מיליון עותקים, שיא שנשמר קרוב לעשור.

סוויפט שברה את השיא תוך חמישה ימים בלבד, מה שאומר שהמספרים עוד צפויים לעלות ביומיים שנותרו לשבוע הראשון לצאת האלבום. יש לציין כי אדל עדיין מחזיקה בשיא מכירת האלבומים הפיזיים בלבד, אך כנראה לא לעוד הרבה זמן. על פי "בילבורד", 3.2 מיליון עותקים פיזיים של The Life of a Showgirl נמכרו תוך חמישה ימים, מרחק קטן מאוד מ-3.378 מיליון עותקים פיזיים שמכר "25" בשבוע הראשון לצאתו.

בשבת האחרונה שברה סוויפט את אחד השיאים שקבעה בעצמה, כאשר הסינגל The Fate of Ophelia שפותח את האלבום החדש הפך לשיר עם מספר ההשמעות הגבוה ביותר ביום אחד בתולדות "ספוטיפיי". סוויפט קבעה את השיא הקודם באפריל 2024, עם השיר Fortnight שצבר יותר מ-25 מיליון השמעות ביממה.

בכך עקפה את אדל, שהשיר שלה Easy on Me הגיע לכמעט 20 מיליון השמעות תוך יממה באוקטובר 2021. אם ימשיך כך, ייתכן ש-The Fate of Ophelia ישבור את שיא ההשמעות בשבוע. בשיא מחזיק Flowers של מיילי סיירוס, עם יותר מ-93 מיליון השמעות בתוך שבוע.

עוד בנושא

דולי פרטון בסרטון שפרסמה, הערב

דולי פרטון בצפירת הרגעה למעריצים: "אני לא גוססת!"

מדונה, מתוך הריאיון לפודקאסט On Purpose with Jay Shetty

מדונה מגלה בריאיון חושפני: "היו רגעים ששקלתי להתאבד"

תגיות |
בחירת העורכת
  • הגרוש של מר קראב
    את הסיפור מאחורי "הגרוש של מר קראב" שמעתם? | בצד הדרך
  • קאי היה בן 10 ימים כששכב על אדן החלון וניצל מהמחבלים - איפה הוא שנתיים אחרי?
    קאי ניצל כשהוא בן 10 ימים בלבד, היום משפחתו חזרה לקיבוץ
  • לאה נאור
    בואי אמא: מאחורי הביצוע המרגש מטקס המשפחות. "שיר אחד"
  • שמרית אור בשעת יצירה
    מ"הללויה" ועד "ולנטינו": שמרית אור מסכמת 60 שנות כתיבה
  • טראמפ בדרך לפרס נובל לשלום? בזמן שהתוכנית שלו נרקמת - הנשיא מצפה לפרס
    הנשיא טראמפ באמת בדרך לפרס נובל?

אולי יעניין אותך