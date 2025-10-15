צפו: המפגש המרגש של שלמה ארצי עם שורדי השבי

הזמר והיוצר שליווה את משפחות החטופים לאורך המלחמה, נפגש אמש בבית החולים איכילוב עם שורדי השבי מתן אנגרסט, עמרי מירן והאחים איתן ויאיר הורן • בפוסט שפרסם היום ובו סרטון מהמפגש, כתב ארצי: "אתם מלכי העולם של כולנו"

הזמר והיוצר שלמה ארצי נפגש אמש (שלישי) עם שורדי השבי מתן אנגרסט, עמרי מירן והאחים איתן ויאיר הורן בבית החולים "איכילוב" בתל אביב. אל ארצי התלווה במפגש הגיטריסט האגדי אבי סינגולדה.

"רגע שחיכינו לו שנתיים", כתב ארצי בפוסט שפרסם היום בעמוד האינסטגרם שלו, אליו צירף סרטון בו הוא נראה שר את "מלך העולם" לשורד השבי מתן אנגרסט ואימו ענת. "בהתרגשות רבה פגשנו אתמול סינגולדה ואני לבקשת המשפחות את השבים הגיבורים עמרי מירן, איתן ויאיר הורן ומתן אנגרסט בביה"ח איכילוב. אתם מלכי העולם של כולנו".

מאז פרוץ המלחמה ליווה ארצי את משפחות החטופים, כמו גם לוחמים שנפצעו במלחמה ומשפחות שכולות. בנובמבר 2023 הוא השתתף לראשונה בעצרת השבועית שהתקיימה בכיכר החטופים בתל אביב וביצע שם את השיר "אנחנו לא צריכים". "השיר הזה נכתב ב-1969", אמר אז על הבמה. "אני חושב שהוא אומר את מה שכל אחד מכם או כל אחד מאיתנו וכל אחד בעם הזה מרגיש ברגע הזה". מאז, הקדיש ארצי את השיר בהופעותיו לחטופים בקריאה לשחרורם.