האזינו: המחווה המרגשת של יהודית רביץ לאלון אהל
יהודית רביץ ושלום חנוך התייחסו לתמונת שורד השבי עם שחרורו, בה נראה עם ציטוט מתוך "שיר ללא שם" • רביץ שיתפה בגרסה ביתית של השיר שהקליטה ושלחה לאחרונה לאמו של אלון, וחנוך שיתף את התמונה עם ציטוט מתוכו
מחבר אלון פרוכטר
אלון אהל עם הוריו במסוק ממחנה רעים אל בית החולים בילינסון, היום
אלון אהל עם הוריו במסוק ממחנה רעים אל בית החולים בילינסון, היום צילום: דובר צה"ל

זמן קצר לאחר ששוחרר אחרי 738 ימים בשבי חמאס בעזה, צולם היום (שני) שורד השבי אלון אהל עם הוריו במסוק בדרכו ממחנה רעים אל בית החולים בילינסון. שם, הוא תועד לצד הוריו, עידית וקובי, מחזיק בלוח מחיק שקיבל במהלך הטיסה הקצרה.

"כי שירי הוא משב הרוח. חלוני הפתוח. מעיין כוחי. צחוק ובכי. קץ ייסורי... אני בבית", כתב אלון על הלוח המחיק שקיבל. מדובר בציטוט מתוך "שיר ללא שם", שהפך מזוהה עמו מאז חטיפתו. לדברי משפחתו, זה היה השיר האחרון שניגן בפסנתר לפני שיצא אל מסיבת הנובה ממנה נחטף ולדברי שורדי שבי ששהו איתו בנהרות ושוחררו בתחילת השנה, נהג לשרוק אותו שם.

"אין דבר משמח יותר משובך ושובם של כל החטופים", כתבה הזמרת והיוצרת יהודית רביץ, המבצעת המקורית של השיר, בפוסט שפרסמה לאחר פרסום התמונה של אלון. "לפני כמה שבועות, כשהבנתי שהשיר הזה מלווה אותך, הקלטתי בגרסה ביתית שירה וגיטרה, ושלחתי אותו לאמא שלך. אני מקדישה אותו לך ולכל מי שחזר אלינו".

גם הזמר והיוצר שלום חנוך, כותב ומלחין השיר, שיתף את התמונה של אהל והוריו בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות. אל הפוסט המדובר שיתף חנוך גם הוא ציטוט מתוך השיר: "מעיין כוחי, צחוק ובכי, קץ ייסורי".

