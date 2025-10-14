"הם סוף-סוף בבית!": בעולם התרבות מגיבים לשחרור החטופים

עידן עמדי לחברי הכנסת: "לא תהיה לאף אחד מכם מחילה אם לא תביאו את כל החללים לקבר ישראל" • נטלי פורטמן: "מרגיש מטורף לדבר על משהו חוץ מלחגוג, בתקווה, את השלום" • וגם: השיחה המרגשת של שורד השבי מתן אנגרסט עם עומר אדם

בתעשיית הבידור, בארץ ובעולם, לא נותרו אדישים לשחרור 20 החטופים החיים אחרי 738 ימים בשבי חמאס. שורה של אמנים שיתפו בתחושת ההקלה, ההתרגשות והתקווה לשחרור המיידי של החטופים החללים.

הלילה (בין שני לשלישי) שיתפה כוכבת הקולנוע הישראלית גל גדות עם 107 מיליון העוקבים שלה באינסטגרם קרוסלת תמונות מרגע האיחוד של כל שורד שבי עם משפחתו. לתמונה צירפה פוסט באנגלית ובעברית בו כתבה "הם בבית, סוף-סוף (They're home. Finally). כמה טוב שבאתם הביתה. ♥️". בנוסף שיתפה גדות סטורי בו כתבה באנגלית: "אחרי שנתיים בשבי, הם סוף סוף שוב בבית".

הסטורי שפרסמה גל גדות באינסטגרם, היום (צילום מסך)

השחקנית זוכת האוסקר נטלי פורטמן, ילידת ישראל, התייחסה הערב לשחרור החטופים, באירוע שהוקדש שלה בפסטיבל הסרטים לומייר בעיר ליון שבצרפת. "זה יום מונומנטלי", אמרה פורטמן בריאיון עם תיירי פרמו, המנהל האמנותי של הפסטיבל.

Natalie Portman talks Gaza peace plan with Thierry Frémaux at Lumière Festival (@FestLumiere) (@InstitutLumiere): “I’m From Jerusalem. I’m born in Jerusalem so today is a very emotional day… it feels almost crazy to be talking about anything else, other than celebrating,… pic.twitter.com/nKA8ZDVJ0u — Deadline (@DEADLINE) October 13, 2025

"אני מירושלים, נולדתי בירושלים, כך שהיום הוא יום מאוד-מאוד מרגש", הוסיפה פורטמן. "להיות עדים לסיום המלחמה היום, לשחרור החטופים והאסירים, זה באמת יום משמעותי מאוד, וזה מרגיש כמעט מטורף לדבר על משהו אחר חוץ מלחגוג, בתקווה, את השלום".

השחקנית היהודייה-אמריקנית זוכת האמי דברה מסינג ("וויל וגרייס"), כתבה בפוסט נרגש שפרסמה באינסטגרם: "תודה לכל החברים, בני המשפחה, החברים החדשים ובעלי הברית שהתפללו במשך 738 ימים לשובם הבטוח לזרועות משפחותיהם. זה היום הראשון שבו אנחנו יכולים להפסיק לעצור את הנשימה, להפסיק לילות ללא שינה מתוך פחד וצער. יש עוד הרבה שצריך לקרות מכאן והלאה, אבל היום הזה - הבה נקדיש אותו רק לחגיגת הנס. אני אוהבת אתכם כולם". את הפוסט חתמה מסינג בעברית במילים "עם ישראל חי".

"רוב חיי חלמתי על שלום. במיוחד מאז 7 באוקטובר 2023. מאז אותו יום, אני חווה דיכאון יומיומי. אבל היום, היום הוא יום טוב", כתב גיא עוזרי, מנהלה האישי של מדונה, בפוסט בו שיתף סרטון של שורד השבי גיא גלבוע-דלאל מתאחד עם משפחתו.

"בחרתי לשתף את הסרטון הזה מתוך רבים שראיתי הבוקר", הוא כתב. "האיש שבו נקרא גיא - אנחנו חולקים את אותו השם, ואנחנו גם חולקים את אהבתנו למוזיקה. לפני שנתיים, גיא גלבוע-דלאל ואחיו גל היו בפסטיבל המוזיקה נובה כאשר חמאס תקף. הם ברחו במכוניות נפרדות. גל הצליח להימלט. גיא נלקח בשבי".

"אחרי 7 באוקטובר, נסעתי לישראל ופגשתי מאות ניצולים, משפחות של נרצחים, משפחות של חטופים, ואף כמה חטופים ששוחררו זה עתה", שיתף עוזרי. "כל אדם שפגשתי רצה את אותו הדבר: שלום. הם רצו שהחטופים יחזרו הביתה. מבין כל האנשים שדיברתי איתם - אף אחד לא ביקש נקמה. רק שלום, וזכות לחיות בבטחון לצד שכניהם הערבים".

"עד שהיא שוחררה, התמונה של נועה ארגמני הייתה תמונת הפרופיל שלי", הוא סיפר. "אני כל כך שמח לראות אותה סוף סוף מתאחדת עם בן זוגה, אבינתן. היום, אני מלא תודה על סיומה של המלחמה. על השלום! על האור שחוזר לזרוח, אחרי כל כך הרבה חושך. על כך שגיא, אבינתן ושאר החטופים שוב בבית עם משפחותיהם".

גם השחקנית היהודייה-אמריקנית מיים ביאליק ("המפץ הגדול"), התייחסה לשחרור החטופים. "כשאנו נכנסים לימי החג האחרונים של שמיני עצרת ושמחת תורה, אני מרגישה את כל הרגשות: תודה ושמחה עצומים על שורדי השבי שאוחדו עם משפחותיהם, צער עמוק על אלה שעדיין ממתינים להשבת גופות יקיריהם, ואכזבה עמוקה מהשתיקה של אלו שקראו להפסקת אש ודגלו בזכויות הפלסטינים - אך כעת שותקים דווקא כשמתחילה הפסקת האש והעם הפלסטיני מקבל את תשומת הלב שהוא זקוק לה נואשות".

"מי ייתן ונזכה ליום שבו הצדק יזרום כנהר איתן, הדם יחדל להישפך, ולא נלמד עוד מלחמה", כתבה עוד ביאליק. "בבקשה. בואו נעבוד יחד כדי להבטיח ביטחון ושלום לישראל ולשכנותיה". את הפוסט היא חתמה בעברית במילים "עם ישראל חי".

הזמר והיוצר עומר אדם, שיתף בחשבון האינסטגרם שלו סרטון של שיחה שקיים עם שורד השבי מתן אנגרסט. השניים שוחחו בשיחת וידיאו לאחר שפורסם סרטון ובו נראה אנגרסט שר את השיר "מאמי זה נגמר" של אדם, לאחר הגעתו לבית החולים איכילוב ממחנה רעים.

"אני שרוף עליך עומר, כל השבי שרתי שירים שלך, זה מה שהחזיק אותי שפוי", אמר אנגרסט לאדם בסרטון. "איזה מלך, איזה כיף שחזרת. נפגשתי עם האחים שלך, ועם ההורים, איזה כיף, תהיה בריא", ענה לו הזמר שנמצא בניו יורק. "איך שאתה פותח הופעה - אני מגיע", אמר עוד אנגרסט. "מתי שאתה רוצה, יש לך מנוי לכל החיים. שאלוהים יברך אותך, תהיה בריא. בא לי למות שאני לא בארץ עכשיו", השיב לו אדם.

הזמר והיוצר שלמה ארצי שיתף אחר הצהריים פוסט באינסטגרם ובו תמונות של שורדי השבי מתאחדים עם קרובי משפחותיהם. "תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות... 💛 ברוכים השבים הביתה וחג שמח", כתב ארצי בפוסט.

לאחר נאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במליאת הכנסת, הזמר ולוחם המילואים עידן עמדי, שנפצע קשה בפעילות מבצעית ברצועת עזה, פנה בסטורי שפרסם באינסטגרם אל חברי הכנסת. "שמח שכולם צוחקים בכנסת. אבל לא לשכוח - התחייבתם לכל החטופים. 48. אנחנו כאן להזכיר לכם ולהבטיח לכם שלא תהיה לאף אחד מכם מחילה אם לא תביאו את כל החללים לקבר ישראל".

הסטורי שפרסם עידן עמדי באינסטגרם, היום (צילום מסך)

"ועוד דבר, כל החיוכים מתאפשרים בזכות 915 גיבורים וגיבורות שנתנו לעם הזה את חייהם", הוסיף עמדי. "הם ועוד אלפי פצועים בגוף ובנפש מאפשרים לכם כעת לחייך. אלכסיי, עקיבא, גברי ויגר, אני מתגעגע. תודה שלא עצרתם, תודה על מנהיגות אמיתית, תהיו מליצי יושר עלינו שם למעלה. אנחנו צריכים את זה. חג שמח".