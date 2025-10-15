המתופף האגדי אשר פדי הלך לעולמו בגיל 55

המתופף האגדי אשר פדי הלך לעולמו והוא בן 55 במותו. פדי נחשב לאחד הנגנים המשפיעים והמוערכים ביותר בישראל, מהמתופפים הבולטים שהצליחו לגשר בין הרוק הישראלי לזמר המזרחי.

פדי נולד וגדל במגדל העמק. בתחילת שנות ה-90 עבר לתל אביב, שם החל לעבוד עם מיטב האמנים בישראל. הוא ניגן באלבומים ובמופעים של אמנים מהשורה הראשונה כמו שלום חנוך, שלמה ארצי, יהודה פוליקר, "היהודים" ועם מיטב אמני המוזיקה המזרחית כמו שרית חדד, שלומי שבת ואייל גולן.

בשנת 2016 עבר עם משפחתו ללוס אנג'לס, שם המשיך לנגן, להקליט ולהפיק מוזיקה. פדי הניח אישה ושלושה ילדים, בהם המפיק המוזיקלי עומר פדי.

"כאבתי לשמוע על פטירתו של אשר פדי, מגדולי נגני התופים של המוזיקה הישראלית", ספד לו הבוקר (רביעי) שר התרבות והספורט מיקי זוהר. "הוא היה אמן אדיר, שתרם תרומה עצומה והותיר חותם עמוק על דורות של מוזיקאים ויוצרים, יותר מ-30 שנה של קריירה ו-1,200 אלבומי מוזיקה שנושאים את חותמו, פדי הוא מאנשי המוזיקה הישראלית שהפכו אותה למה שהיא היום. יהי זכרו ברוך".

"הלכת לי מוקדם מדי, אחי היקר, אשר פדי", ספד לו אייל גולן. "יותר משלושה עשורים שאנחנו יחד על כל במה, באולפנים, במסעות, ברגעים הכי שמחים וגם ברגעים הקשים. היית לא רק המתופף שלי, היית חלק מהנשמה של המוזיקה שלי, חלק מהלב שלי. מהיום הראשון ידענו שאנחנו בדרך ארוכה יחד. היית שם בכל שיר, בכל הופעה, עם הלב הענק, עם הצחוק, עם המקצב שלך שאי אפשר לשכוח".

אשר, היית מאלה שלא צריך לדבר בשביל להבין", הוסיף גולן. "ידעתי שתמיד תרגיש אותי דרך התופים, תרגיש את הקהל, תרגיש את הרגע. אתה השארת חותם שלא יימחק, לא רק במוזיקה, אלא באהבה, בחברות, באנושיות שלך. תודה על כל השנים, על האמונה, על הנאמנות ועל האור שלך. אני מתקשה להאמין שאתה לא כאן יותר, אבל יודע שכל פעם שהתופים יישמעו אתה תהיה שם איתי. נוח על משכבך בשלום, אח שלי לדרך, לא אשכח אותך לעולם".

"אשר פדי, בן אדם נדיר, מוזיקאי, מתופף-על, חבר, אחינו, הלך לעולמו וכולנו בוכים עליו", ספד לו שלמה ארצי. "דמעות של מלאכים מלמעלה על אשר האהוב שלנו. אתה האיש שלנו, אשר יקר, לא נשכח אותך". גם שלום חנוך נפרד מפדי, בפוסט שפרסם ובו כתב: "אשר'קה כמה כישרון וצחוק, איזה חיוך, כמה אנחנו אוהבים אותך".

"המתופף אשר פדי האחר והמיוחד נפרד מאיתנו היום", ספדה לו נורית גלרון. "אני זוכרת אותו, 1992, ילד מבויש עם חיוך ענק שהגיע אלינו, להפקה של 'בתוך הסערות' ומביא איתו את הבסיסט, אבי יפרח, שניהם חברי ילדות מוכשרים כל כך, נושמים אחד את ה'ביט' של השני, שניהם זאת חוויה מוזיקלית מושלמת! אשר אהוב, הלכת מוקדם מדי. תחסר פה מאד".

"עצוב לי מאד על לכתו של אשר פדי המוזיקאי הנהדר, והחבר", כתב אלון אולארצ'יק בפוסט שפרסם. "הכרתי אותו כשהיה בן 19, ב-1990 יחד עם אבי יפרח הבסיסט וברק חנוך הגיטריסט. יחד הם היו להקה נהדרת. היה לי המזל והכבוד לעבוד עם אשר, גם כשעזב לארצות הברית לפני מספר שנים כי הייתי שולח לו סקיצות והוא היה מקליט את נגינותיו עליהן ושולח חזרה. הוא היה איש מתוק, ורציני לגבי כל דבר שקשור למוזיקה. אמן ממש".

⁨"אשר פדי - המתופף האגדי עם החיוך הנצחי הלך מאיתנו ואנחנו אבלים", ספדה לו מרגלית צנעני. "זכיתי לעבוד עם אשר לאורך השנים בכל כך הרבה הפקות והכרתי אדם מקסים עם חיוך מתוק וכישרון אדיר. נמשיך להנות מהקצב שהשארת בכל כך הרבה שירים שכולם מכירים. נוח על משכבך בשלום חבר יקר ואהוב".