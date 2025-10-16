משפחתה של דיאן קיטון חשפה את סיבת מותה

חמישה ימים לאחר מותה של השחקנית זוכת האוסקר בגיל 79, משפחתה מסרה כי הלכה לעולמה מדלקת ריאות • בני המשפחה ביקשו להנציחה בתרומות למקלטים לבעלי חיים שהיו קרובים לליבה
דיאן קיטון בתוכנית "טונייט שואו", 2014
דיאן קיטון בתוכנית "טונייט שואו", 2014 צילום: גטי אימג'ס

חמישה ימים מאז מותה של דיאן קיטון בגיל 79, משפחתה של השחקנית זוכת האוסקר חשפה הלילה (בין רביעי לחמישי) את סיבת המוות. בהצהרה שמסרו למגזין People נכתב כי קיטון מתה מדלקת ריאות.

"משפחת קיטון מודה מקרב לב על המסרים יוצאי הדופן של אהבה ותמיכה שקיבלה בימים האחרונים בעקבות מותה של דיאן יקירתם, שמתה מדלקת ריאות ב-11 באוקטובר", נכתב בהצהרה.

מותה של קיטון דווח לראשונה בשבת האחרונה על ידי מגזין People, אם כי לא נמסרו אז פרטים על נסיבות המוות. המשפחה ציינה אז רק כי היא מתה בקליפורניה.

בנוסף להצהרה שפורסמה, הציעה משפחתה של קיטון דרך לחבריה ומעריציה של השחקנית לחלוק לה כבוד. "היא אהבה מאוד את בעלי החיים שלה, והייתה עקבית בתמיכתה בקהילת בעלי החיים מחוסרי הבית, כך שכל תרומה לבנק מזון מקומי או למקלט לבעלי חיים תהיה מחווה נפלאה ומוערכת מאוד לזכרה".

קיטון עם ילדיה דקסטר ודיוק, מאי 2018 (צילום: אי-פי)

קיטון פרצה לתודעה בשנות ה-70 בזכות תפקידה בסרטי "הסנדק" ושיתוף הפעולה הפורה שלה עם הבמאי וודי אלן. בשנת 1978 היא זכתה בפרס האוסקר לשחקנית הראשית הטובה ביותר על תפקידה בסרט "הרומן שלי עם אנני". מאז הייתה מועמדת שוב לפרס זה, על תפקידיה בסרטים "אדומים", "חדרו של מרווין" ו"באהבה אין חוקים".

קיטון, שמעולם לא נישאה, הניחה שני ילדים אותם אימצה כשהייתה בשנות ה-50 לחייה - דקסטר, בת 29, ודיוק, בן 25.

