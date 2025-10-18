כוכבת הקולנוע בריז'יט בארדו מאושפזת בשל "מחלה קשה"

השחקנית הצרפתייה בת ה-91 מאושפזת זה שלושה שבועות בבית חולים בטולון. על פי אתר TMZ והעיתון הצרפתי Var-Matin, במהלך האישפוז בארדו נותחה, ומקורבים מסרו כי מצבה מדאיג. עם זאת, לפי הדיווחים, היא צפויה להשתחרר בימים הקרובים

השחקנית, הדוגמנית והזמרת הצרפתייה בריז'יט בארדו מאושפזת זה שלושה שבועות בבית חולים בשל "מחלה קשה", כך דיווח אמש (שישי) האתר האמריקני TMZ.

על פי הדיווח, כוכבת הקולנוע הוותיקה מאושפזת בבית חולים בעיר טולון שבדרום צרפת. עוד נמסר כי בארדו עברה ניתוח במהלך אישפוזה. מקורות מסרו ליומון הצרפתי Var-Matin, שדיווח לראשונה על האשפוז, כי מצבה של ברדו "מדאיג".

עם זאת, דווח כי בארדו, שמתגוררת בעיירה סן טרופה שסמוכה לטולון, צפויה להשתחרר מבית החולים בימים הקרובים.

בארדו, בת 91, נחשבת לאחת מכוכבות הקולנוע הצרפתי הגדולות ביותר. בין תפקידיה הבולטים - "ואלוהים ברא את האישה" (1956), "האמת" (1960) ו"הגוף והלב" (1963). בשנת 1974, סמוך ליום הולדתה ה-40, פרשה ממשחק, לאחר שהשתתפה ביותר מ-50 סרטים.

בריז'יט בארדו, 1966 (צילום: גטי אימג'ס)

מאז פרישתה, הקדישה בארדו את זמנה לקידום זכויות בעלי חיים, באמצעות "קרן בריז'יט בארדו" שהוקמה בשנת 1986.

דעותיה של בארדו בנושאים אקטואליים עוררו לא פעם סערה. בשנת 2008 היא אולצה לשלם קנס של 25 אלף דולר לאחר שהורשעה בהסתה לאפליה וגזענות, בעקבות מאמר שפרסמה ובו טענה כי מוסלמים הורסים את ארצה. בית משפט בפריז הורה על בארדו לשלם גם פיצויים בסך 1,555 דולר לארגון הצרפתי למאבק בגזענות MRAP.

בשנת 2018, יצאה בארדו נגד תנועת MeToo#, כשכינתה נשים שחשפו מקרי תקיפות מיניות בהוליווד "צבועות, מגוחכות ולא מעניינות".