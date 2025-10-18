סר דייוויד אטנבורו הפך לזוכה המבוגר ביותר בפרס אמי

חוקר הטבע בן ה-99 זכה הלילה בפרס אמי לשידורי היום, על עבודתו בסרט "החיים הסודיים של האורנגאוטנים" • אטנבורו שבר את השיא שקבע השחקן דיק ואן דייק בטקס של השנה שעברה, כשהיה בן 98

חוקר הטבע ומגיש הטלוויזיה הוותיק, סר דייוויד אטנבורו, עשה היסטוריה הלילה (בין שישי לשבת) כשזכה בפרס אמי לשידורי היום (Daytime Emmy) שהתקיים בפסדינה, קליפורניה.

אטנבורו, בן 99, זכה בפרס בקטגוריית האישיות הבולטת על עבודתו בסרט התיעודי של נטפליקס "החיים הסודיים של האורנגאוטנים". הסרט, שעוקב אחר קבוצת קופים החיים בג'ונגלים של סומטרה שבאינדונזיה, קטף שני פרסים נוספים בטקס - פרס הבימוי המוזיקלי וההלחנה הטובים ביותר, ובפרס צוות הבימוי הטוב ביותר בתוכנית תעודה לא-יומית שצולמה במצלמה אחת.

אטנבורו שבר את השיא שקבע בשנה שעברה השחקן דיק ואן דייק, שהיה בן 98 כשזכה בפרס על תפקיד האורח הטוב ביותר בסדרת דרמה, על תפקידו באופרת הסבון הוותיקה "ימי חיינו". אטנבורו, שיחגוג את יום הולדתו ה-100 בחודש מאי הקרוב, לא נכח בטקס.

אטנבורו, סופר, שדרן וחוקר טבע, פועל בתחום זה כבר יותר מ-70 שנה. לאורך השנים קולו הפך מזוהה עם תכניות טבע בבריטניה ובעולם כולו. בין תכניותיו עטורות הפרסים ניתן למנות את "החיים על פני האדמה", "חייהם הסודיים של הצמחים" ו"הכוכב הכחול". יותר מ-40 מיני בעלי חיים וצמחים נקראו על שמו.

עוד בזוכים הבולטים של הטקס שהתקיים זו השנה ה-52, נמנים אופרת הסבון הוותיקה General Hospital שזכתה בפרס סדרת הדרמה היומית הטובה ביותר, Live with Kelly and Ryan שקטפה את פרס תוכנית האירוח היומית הטובה ביותר ודרו ברימור שקיבלה את פרס מגישת תוכנית האירוח היומית הטובה ביותר.