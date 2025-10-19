5 חודשים מאז האירוויזיון: יובל רפאל משיקה אלבום בכורה

האלבום 22:22 שכולל שלושה שירים מקוריים, מבטא תהליך פנימי שעברה הזמרת מאז אירועי 7 באוקטובר והוא עתיד לקבל ביטוי ראשון על הבמה בהופעת הבכורה שתקיים ב-1 בנובמבר באמפי תל אביב. יובל רפאל: "זה מרגש, מפחיד, משמח וכל זה - זו הדרך הנכונה שלי"

חמישה חודשים מאז שהגיעה אל המקום השני בגמר אירוויזיון 2025 בבזל, הזמרת יובל רפאל הוציאה הבוקר (ראשון) מיני-אלבום חדש. האלבום, ששמו 22:22, כולל שלושה שירים מקוריים, בשניים מהם הייתה שותפה לכתיבת המילים.

שם האלבום 22:22 הינו מוטיב רוחני אישי ומשמעותי של יובל, שהתחזק מאז 7 באוקטובר. לדבריה, היא החלה לשים לב כי הספרות 22:22 הופיעו מול עיניה בכל מקום אפשרי. לאחר שבדקה את משמעותן במספרי מלאכים גילתה כי הפירוש הוא "את בדרך הנכונה". כשהתחילה לעבוד על האלבום, היא כבר ידעה מה יהיה שמו.

"אין יום שאני לא רואה את שילוב הספרות 22:22 מופיע איפשהו", מסרה רפאל. "זה מלווה אותי. הדבר הקטן הזה מחזיק את הנפש שלי מתקדמת ברוגע, בשקט ובשלווה. רציתי לסמן בו את מה שמלווה אותי כל כך חזק ובכזו עקביות כבר שנתיים".

"זו הפעם הראשונה שאני מוציאה שירים שלי!", יובל הוסיפה. "זה מרגש, מפחיד, משמח וכל זה - זו הדרך הנכונה שלי. אני גם מתרגשת לבצע את השירים החדשים לראשונה על במה מול הקהל במופע שלי באמפי תל אביב".

ב-1 בנובמבר רפאל תשיק באמפי תל אביב גני יהושע את המופע "יובל רפאל LIVE", בניהולו המוסיקלי של עמוס בן דוד. במופע היא תבצע את השירים מ-22:22 לראשונה מול קהל ותארח אורחים מיוחדים.