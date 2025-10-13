ההצבעה על השתתפות ישראל באירוויזיון נדחתה לחודש דצמבר

איגוד השידור האירופי הודיע כי ההחלטה לגבי השתתפות ישראל בתחרות הזמר תתקבל רק במהלך האספה הכללית בדצמבר, ולא בדיון חירום כפי שתוכנן. לדברי האיגוד, ההחלטה התקבלה "לאור ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון", ומתוך רצון לקיים דיון פתוח ובנוכחות מלאה של כלל החברים

איגוד השידור האירופי הודיע הערב (שני) כי הדיון בנושא השתתפות ישראל באירוויזיון 2026 נדחה למועדו המקורי - דצמבר השנה, במהלך האספה הכללית של הארגון.

בהודעה שנשלחה לחברי האיגוד נמסר כי הנהלת ה-EBU קיימה היום ישיבה מיוחדת, ובה החליטה שלא לקיים דיון חירום מוקדם בנושא, אלא להעלות אותו על סדר היום של האספה שתוכננה ממילא. לדברי האיגוד, ההחלטה התקבלה "לאור ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון", ומתוך רצון לקיים דיון פתוח ובנוכחות מלאה של כלל החברים.

כזכור, בסוף חודש ספטמבר הודיע איגוד השידור האירופי כי יקיים בחודש נובמבר הצבעה על השתתפות ישראל באירוויזיון. על פי ההודעה אז, ההצבעה תוכננה לעסוק אך ורק בהשתתפות באירוויזיון, ולא בחברות של תאגיד השידור הישראלי "כאן" ב-EBU.

בתוך כך, בשבוע שעבר דיווחו כלי תקשורת באוסטריה כי בכירי מפלגת השלטון באוסטריה (ÖVP) דורשים כי במקרה של חרם על ישראל באירוויזיון מצד מדינות אחרות, רשות השידור האוסטרית (ORF) לא תארח את התחרות הקרובה. על פי הדיווח, בכיר במפלגת ÖVP הבהיר כי "בלתי מתקבל על הדעת שאוסטריה, דווקא היא - תהיה זו שתמנע מאמנים יהודים להגיע לווינה". גם מפלגת האופוזיציה הביעה עמדה דומה.

ימים ספורים קודם לכן גם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לסוגיה. בריאיון לתוכנית הדגל של הערוץ הציבורי הגרמני ARD, אמר מרץ כי "אם ישראל תורחק - אתמוך בכך שגרמניה לא תשתתף. אני רואה בכך שערורייה שמדובר בנושא בכלל. ישראל שייכת לאירוויזיון".