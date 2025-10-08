באוסטריה דורשים: אם ישראל תסולק מהאירוויזיון - לא נארח את התחרות

בכירים במפלגת השלטון האוסטרית לוחצים על רשות השידור המקומית לסרב לארח את התחרות אם ישראל לא תורשה להשתתף בה. "בלתי מתקבל על הדעת שאוסטריה, דווקא היא - תהיה זו שתמנע מאמנים יהודיים להגיע לוינה", אמר בכיר במפלגה

באוסטריה דורשים: אם ישראל תוחרם לא נארח את האירוויזיון

בכירי מפלגת השלטון באוסטריה (ÖVP) דורשים כי במקרה של חרם על ישראל באירוויזיון מצד מדינות אחרות, רשות השידור האוסטרית (ORF) לא תארח את התחרות.

בכיר במפלגת ÖVP הבהיר כי "בלתי מתקבל על הדעת שאוסטריה, דווקא היא - תהיה זו שתמנע מאמנים יהודיים להגיע לוינה". גם מפלגת האופוזיציה הביעה עמדה דומה.

לפי הדיווחים הקנצלר האוסטרי כריסטיאן שטוקר ומזכיר המדינה אלכסנדר פרול מפעילים לחץ מאחורי הקלעים על רשות השידור ועל עיריית וינה למנוע את קיום התחרות במקרה שישראל תורחק.

רשות השידור ORF התחייבה כי אם תזכה באירוויזיון 2025, תארח את התחרות בשנה שלאחר מכן. נסיגה מהתחייבות זו תגרור קנס של עד 40 מיליון אירו. לפי פרסומים, מנכ"ל ORF רולנד וייסמן העביר לממשלה מסר כי המדינה תצטרך לממן לפחות 26 מיליון אירו מתוך הסכום במקרה כזה.

ראש עיריית וינה, מיכאל לודוויג, הביע התנגדות נחרצת להדחת ישראל, והצהיר כי "צעד כזה יהיה טעות". עם זאת, העירייה צפויה להתעקש על אירוח התחרות בשל התרומה הכלכלית המשמעותית לעיר.

איגוד השידור האירופי הודיע יקיים בחודש נובמבר הצבעה על השתתפות ישראל באירוויזיון. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לסוגיה השבוע בריאיון לתוכנית הדגל של הערוץ הציבורי הגרמני ARD אמר מרץ כי "אם ישראל תורחק - אתמוך בכך שגרמניה לא תשתתף. אני רואה בכך שערורייה שמדובר בנושא בכלל. ישראל שייכת לאירוויזיון".