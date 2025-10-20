הזמרת זוכת הגראמי גלוריה אסטפן אישרה כי השחקנית תגלם אותה בסרט עלילתי שמבוסס על סיפור חייה. זגלר קיבלה את ברכת הדרך מאסטפן: "היא מדהימה ויוצאת מן הכלל". הפרויקט נמצא בפיתוח מספר שנים וטרם קיבל אור ירוק לצילומים

אחרי שגילמה את שלגיה: זה התפקיד הבא של רייצ'ל זגלר

הזמרת זוכת הגראמי גלוריה אסטפן חשפה כי השחקנית רייצ'ל זגלר תגלם את דמותה בסרט עלילתי על חייה.

זגלר, בת 24, פרצה לתודעה בעיבוד הקולנועי של סטיבן ספילברג לסרט "סיפור הפרברים" ב-2021. מאז כיכבה לצד גל גדות בעיבוד הלייב-אקשן של דיסני לסרט "שלגיה". לאחרונה כיכבה בעיבוד המחודש למחזמר "אוויטה" שעלה בווסט-אנד.

"אני חושבת שהיא מדהימה, אני חושבת שהיא יוצאת מן הכלל", אמרה אסטפן בריאיון שהעניקה בסוף השבוע לעיתון "הסאן" הבריטי. "אני יודעת שהיא הייתה מדהימה ב'אוויטה'. אנחנו עדיין עובדים על קבלת האור הירוק, כי אנחנו מבררים איפה לצלם את הסרט ואיך לעשות את זה. זה תהליך של לא מעט שנים".

גלוריה אסטפן, ארכיון (צילום: אי-פי)

אסטפן, בת 68, פרצה בשנת 1985 עם הלהיט Conga. בשנת 1991 הוציאה את האלבום המצליח Into the Light, שמכר בארצות הברית כ-2 מיליון עותקים. בשנת 1993 הוציה את האלבום Mi Tierra, עליו זכתה בשלושה פרסי גראמי. בשנת 2015 העניק לה נשיא ארצות הברית דאז, ברק אובמה, את מדליית החירות הנשיאותית. כעבור שנתיים עוטרה אסטפן בפרס מרכז קנדי.

באוגוסט 2024 זגלר עוררה סערה, כשפרסמה ציוץ בו הודתה למעריציה על כך שהטיזר הראשון לסרט "שלגיה" צבר יותר מ-120 מיליון צפיות תוך 24 שעות. דקה לאחר מכן הגביה בציוץ נוסף בו כתבה "ותזכרו תמיד, תשוחרר פלסטין".

שלושה חודשים מאוחר יותר, בעקבות הבחירות לנשיאות ארצות הברית, פרסמה זגלר פוסט באינסטגרם בו כתבה "פאק דונלד טראמפ" והוסיפה "שתומכיו לעולם לא יידעו שלווה".