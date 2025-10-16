"האחים וורנר-דיסקברי" נגד יוזמת החרם על הקולנוע הישראלי

תאגידי הבידור האמריקני פרסם הצהרה נגד קמפיין החרם על מוסדות קולנוע בישראל, לו הצטרפו יותר מ-3,900 אנשי תעשייה. דובר מטעם החברה הבהיר כי החרם מנוגד למדיניות האוסרת אפליה

תאגיד הבידור האמריקני "האחים וורנר-דיסקברי" פרסם הלילה (חמישי) תגובה למסמך משפטי שעסק בקמפיין החרם על מוסדות קולנוע ישראליים, אליו הצטרפו יותר מ-3,900 שחקנים, תסריטאים ובימאים בהוליווד ובאירופה. דובר מטעם החברה הבהיר לאתר "וראייטי" כי צעד כזה נוגד למדיניות הפנימית של החברה. "‏האחים וורנר-דיסקברי מחויבים לטפח סביבת עבודה מכבדת ומכילה עבור כלל העובדים, השותפים וכל יתר בעלי העניין", מסר הדובר.

"‏המדיניות שלנו אוסרת אפליה מכל סוג, לרבות אפליה על רקע גזע, דת, מוצא לאומי או ייחוס אתני", מסר עוד. "לדעתנו, חרם על מוסדות קולנוע ישראליים מפר את המדיניות הזו. אף שאנו מכבדים את זכותם של יחידים וקבוצות להביע את דעותיהם ולקדם מטרות שונות, נמשיך ליישם את מדיניות החברה בהתאם לערכים שלנו ולחוק".

בחודש שעבר פרסמה גם ענקית הקולנוע האמריקנית "פרמאונט" הצהרה בגנות החרם. "בחברת פרמאונט, אנו מאמינים בכוח של סיפור סיפורים, לחבר בין אנשים ולעורר השראה, לקדם הבנה הדדית ולשמר את הרגעים, הרעיונות והאירועים שמעצבים את העולם שאנו חולקים. זאת המשימה היצירתית שלנו," מסרה מליסה צוקרמן, מנהלת תחום התקשורת של פרמאונט.

"אנחנו לא מסכימים עם מאמצי החרם על יוצרי קולנוע ישראלים", מסרה עוד צוקרמן. "השתקת אמנים-יוצרים עצמאיים על בסיס הלאום שלהם לא מקדמת הבנה ולא מקדמת שלום. תעשיית הבידור העולמית צריכה לעודד אמנים לספר את הסיפור שלהם ולחלוק את הרעיונות שלהם עם הקהל ברחבי העולם. עלינו להגדיל מעורבות ותקשורת - לא לצמצם אותן".

לקמפיין החרם שיזם הארגון הפרו-פלסטיני Film Workers for Palestine בראשית החודש שעבר, הצטרפו תוך 48 שעות יותר מ-3,900 דמויות בתעשיית הסרטים, בהם זוכי אוסקר, באפט"א, אמי ודקל הזהב, שהכריזו כי יסרבו לעבוד עם מוסדות וגופים ישראליים שמעורבים ב"רצח עם ואפרטהייד כלפי העם הפלסטיני". על פי היוזמה, בין המוסדות המוחרמים צוינו פסטיבל הקולנוע ירושלים, פסטיבל הסרטים חיפה, פסטיבל דוקאביב ופסטיבל הקולנוע הגאה TLVFest.

בין החותמים הבולטים על כתב ההתחייבות, נמנים הבמאי היווני יורגוס לנתימוס ("מסכנים שכאלה", "המועדפת") והשחקנים זוכי האוסקר אוליביה קולמן, חואקין פיניקס, טילדה סווינטון, חאווייר ברדם ואמה סטון.