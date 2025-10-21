זה המועמד לאוסקר שמצטרף לסרט "מרשעת: חלק 2"

השחקן קולמן דומינגו ("אופוריה", "הצבע ארגמן") ידבב את דמותו של האריה הפחדן בסרט ההמשך לשובר הקופות • "נתראה בארץ עוץ", אמר השחקן בסרטון ששותף הלילה בחשבון האינסטגרם הרשמי של הסרט • "מרשעת: חלק 2" יגיע לקולנוע בחודש הבא

השחקן האמריקני קולמן דומינגו ידבב את האריה הפחדן בסרט "מרשעת: חלק 2" (Wicked: For Good). כך נחשף הלילה (בין שני לשלישי) בחשבון האינסטגרם הרשמי של הסרט.

במאי הסרט, ג'ון מ. צ'ו, רמז על החדשות בריאיון שפורסם ביום חמישי האחרון באתר "דדליין", ואמר שזה יהיה "מטורף" כשהשחקן שידבב את הדמות - כוכב הוליוודי גדול לדבריו - יצעד על השטיח האדום. עם זאת, ההכרזה הרשמית על הליהוק הגיע הלילה, בסרטון בו אומר דומינגו "נתראה בארץ עוץ".

כדי ללהק את דומינגו לתפקיד שגילם לפניו ברט לאהר בסרט "הקוסם מארץ עוץ" משנת 1939, סיפר הבמאי ג'ון מ. צ'ו ל"דדליין" כי שלח לשחקן הודעה פרטית באינסטגרם. "כתבתי לו, 'זה לא הרבה שורות, אבל אולי יש לך קצת זמן. אני יודע שאתה עסוק. אני אגיע אליך", הוא שיתף. לדבריו, דומינגו השיב לו: "'למה לא? יאללה, נלך על זה!'", ואז ניגשו להקליט את השורות.

דומינגו, בן 55, גילם בסדרה "אופוריה" את דמותו של עלי. בשנים האחרונות כיכב בסרטי הקולנוע "הבלוז של מא רייני", "קנדימן", "הצבע ארגמן" ו"סעי בובה". בשנתיים האחרונות היה מועמד לפרס אוסקר לשחקן הראשי הטוב ביותר, על תפקידיו בסרטים "רסטין" ו"סינג סינג".

קולמן דומינגו בנשף המט גאלה בניו יורק, בחודש מאי (צילום: גטי אימג'ס)

דומינגו מצטרף לצוות עטור כוכבים שכולל את אריאנה גרנדה בתפקיד גלינדה, סינתיה אריבו בתפקיד אלפבה, ג'ונתן ביילי בתפקיד פיירו, זוכת האוסקר מישל יאו בתפקיד מאדאם מוריבל וג'ף גולדבלום בתפקיד אוסקר דיגס. "מרשעת: חלק 2" יגיע אל בתי הקולנוע בחודש הבא.