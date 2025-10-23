ג'וי ריגר: "במה זה משהו שאני עדיין חוקרת ומנסה להבין"

השחקנית המצליחה הוציאה השבוע את "אחכה לך", סינגל חדש מתוך המחזה "מעגל הגיר הקווקזי" שיעלה ב-10 בדצמבר בתיאטרון הלאומי "הבימה". בריאיון בתוכנית "תרבותניקים" סיפרה ריגר על הדמות אותה היא מגלמת, על האתגר שבעבודה בתיאטרון ועל הפרוייקטים המסקרנים שבדרך

השחקנית ג'וי ריגר השיקה השבוע את הסינגל החדש "אחכה לך", מתוך פסקול המחזה "מעגל הגיר הקווקזי". הקלאסיקה שכתב ברטולד ברכט בבימוי נועם שמואל, תעלה ב-10 בדצמבר בתיאטרון הלאומי "הבימה".

במחזה, מגלמת ריגר את גרושה, משרתת שבן זוגה יוצא לקרב ומצילה תינוק שננטש תוך סיכון חייה. "כבר מהשיר אפשר לשמוע שיש כאן אישה ששולחת את אהובה לקרב ומבטיחה לחכות לו - אין יותר רלוונטי מזה לימינו", אמרה אמש (רביעי) ריגר בריאיון בתוכנית "תרבותניקים" בכאן רשת ב'. "המחזה מדבר על אהבה, נאמנות והצלת חיים - דברים שתמיד נוגעים ללב, גם היום".

האזינו לריאיון המלא עם ג'וי ריגר בכאן רשת ב'

את השיר "אחכה לך", כתב אלי ביז'אווי והלחין וטל בלכרוביץ'. "העבודה על השיר הייתה יחסית פשוטה", שיתפה ריגר. "טל השמיע לי את השיר, הקלטנו אצלו בבית, נועם שמואל ביים אותי מבחינה משחקית ואלי עשה תיקונים קטנים. עכשיו נשאר לי רק לשיר אותו על הבמה בכל ערב. אני מקווה שזה יהיה כיף ומדהים".

"מעגל הגיר הקווקזי" נכתב בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ועלה על במת התיאטרון בישראל כמה וכמה פעמים. את דמותה של גרושה גילמו בעבר כלת פרס ישראל זהרירה חריפאי, יונה אליאן-קשת ונטע גרטי. "יצא לי בעבר לגלם את נינה ב'השחף', אז אני יודעת מה זה כשיש תפקיד אייקוני ששחקניות נושאות אליו עיניים ואת צריכה לעמוד בציפיות", ריגר סיפרה. "אז מה שאני עושה תמיד זה שאני ככה אומרת לעצמי 'אין ציפיות, תבואי ליהנות, תבואי לחפש, תבואי לגלות'. ויש לי במאי מהמם וקאסט מדהים שבלעדיהם אני לא חושבת שהייתי מצליחה ליצור חיים בדבר הזה".

בשנים האחרונות ריגר, בת 31, היא אחת השחקניות העסוקות בישראל. לאחרונה כיכבה בסרטים "הטבעת", "ארוגם ביי" ו"תמונת הניצחון", במחזמר "הסוף" ובתוכנית המערכונים "מי זאת?" בכאן 11. קשה שלא לתהות: מה יותר מאתגר משחק מול מצלמה או מול קהל ערב-ערב? "אני חושבת שזה מאוד תלוי בחומר, בתוכן, בפסיפס של האנשים", היא גילתה. "מבחינת מצלמה יש לי טיפה יותר ניסיון, ובמה זה משהו שאני עדיין חוקרת ומנסה להבין. אז זה הרבה יותר מאתגר אותי".

בימים אלה סיימה ריגר לצלם את העונה השנייה של "מי זאת?" וגילמה את דמותה של דינה המקראית בצילומי העונה השנייה של סדרת הדרמה האמריקנית House of David של שירות הסטרימינג "פריים וידיאו".

וכשאחרי החגים כבר כאן, מה היא מאחלת לשנה החדשה? "שכולם יחזרו, שהמלחמה תיגמר, שנהיה טובים זה לזה ושתהיה הצגה נוגעת ללב ומעוררת הזדהות".