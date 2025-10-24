נלי פורטדו מודיעה: "לוקחת צעד אחורה מהבמה"

בפוסט בו ציינה 25 שנה לצאת אלבום הבכורה שלה, הסבירה הזמרת הקנדית כי בכוונתה להתמקד בפרויקטים יצירתיים ואישיים אחרים. עם זאת, הדגישה שתמשיך לכתוב מוזיקה ולשמור על קשר עם דור חדש של מעריצים שגילו מחדש את שיריה

הזמרת והיוצרת הקנדית נלי פורטדו מפסיקה להופיע. בהודעה שפרסמה הבוקר (שישי) לציון 25 שנה לצאת אלבום הבכורה שלה, פורטדו הכריזה כי לא תופיע על במה "בעתיד הנראה לעין", תוך התייחסות לדרך שבה אנשים התחברו מחדש למוזיקה שלה בשנים האחרונות.

"החלטתי לקחת צעד אחורה מהופעות חיות בזמן הקרוב, ולהקדיש את עצמי למיזמים יצירתיים ואישיים אחרים, שלדעתי יתאימו יותר לשלב הבא בחיי", כתבה פורטדו. "נהניתי מאוד מהקריירה שלי, ואני עדיין אוהבת לכתוב מוזיקה - תמיד ראיתי בזה תחביב שזכיתי להפוך למקצוע. אני תמיד אזדהה ככותבת שירים".

פורטדו פתחה את דבריה בהתייחסות לציון הדרך של האלבום !Whoa, Nelly, כששיתפה תמונה שלה בגיל 20, כשהלכה לקנות "שמלה ורודה ונעלי פלטפורמה נוצצות להופעה". היא גם שיתפה כמה כיף היה לראות אנשים "מגלים" את המוזיקה שלה מחדש בשנים האחרונות.

"המוזיקה שלי הגיעה לדור חדש לגמרי של מעריצים, ואני לא יכולה להיות יותר מאושרת מזה", כתבה פורטדו. "בשנת 2000 אני זוכרת שקיוויתי שיום אחד איזה ילד ימצא תקליט ויניל של !Whoa, Nelly באיזו חנות תקליטים, ינקה ממנו את האבק ויחשוב שזה מגניב או מעורר השראה. לא יכולתי לדמיין אז שיהיו כל כך הרבה דרכים חדשות לגלות מוזיקה 'ישנה' בשנת 2025!".

"העובדה שכל כך הרבה אנשים מגלים מחדש את המוזיקה שלי היא חוויה סוריאליסטית ומשמחת", הוסיפה. "היה כיף גדול לחבק את ההזדמנות הזאת, לעלות שוב על הבמות, ולראות מקרוב את הכוח האמיתי והנצחי של מוזיקה טובה. זה גרם לי באמת להאמין בקסם".

פורטדו חתמה את הפוסט שלה בהבעת תודה למעריצים ולכל מי שהגיע להופעותיה ותמך בקריירה שלה. "אני מודה מעומק ליבי לכל מי שעבד כל כך קשה כדי לעזור לי להגשים את חלומות הפופ שלי - הן ברמה היצירתית, הן ברמה המעשית. אני מודה לכל שיתופי הפעולה המבריקים שלי ולכל התומכים הנאמנים" כתבה. "אני גם מאחלת לדור החדש של האמנים שנים רבות של הופעות פוריות ומלאות תשוקה".

פורטדו, בת 46, פרצה בשנת 2000 בזכות הלהיטים I'm Like a Bird ו-Turn Off the Light שהופיעו באלבום הבכורה שלה. על I'm Like a Bird זכתה בפרס גראמי לביצוע הטוב ביותר של זמרת פופ. אלבומה השלישי Loose שיצא בשנת 2006 מכר יותר מ-10 מיליון עותקים ברחבי העולם, וכלל את הלהיטים Maneater ,Say It Right ו-All Good Things (Come to an End).