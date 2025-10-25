מגיש הרדיו ואיש תאגיד השידור עופר נחשון הלך לעולמו בגיל 59

מאז 1991 הגיש נחשון תוכניות מוזיקה ברשת גימל ו-88fm. במקביל, הגיש את התוכנית "טלסינמה" ואת תוצאות הניקוד הישראלי באירוויזיון, עד לשנת 2017. עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, הגיש את מהדורות החדשות בכאן רשת ב'

שדרן הרדיו ואיש "כאן" תאגיד השידור הישראל, עופר נחשון, הלך לעולמו היום (שבת) והוא בן 59 במותו. נחשון היה משדרני המוזיקה הפופולארית הבולטים בשנות ה-90 והיה מזוהה בעיקר עם שידורי רשת ג'. בנוסף, נמנה על צוות מגישי מהדורות החדשות בכאן רשת ב', עד פרישתו בשנה שעברה.

"ערב עצוב. עופר נחשון נפטר, אהבתי אותו מאוד", ספדה לו הזמרת דנה אינטרנשיונל. "הכרתי אותו בתחילת שנות ה-20 שלנו. נחשון היה השדרן הכי פרוע ברשת ג'. התוכנית שלו 'קופסת הלהיטים' הייתה מהמצליחות בארץ. אני הייתי זמרת מתחילה והוא חיבק אותי מיד. גם בופן אישי וגם ברדיו. לא בטוחה שהקריירה שלי הייתה מצליחה ככה בהתחלה אם לא הפרגון שלו. הוא היה אלוף הארץ במוסיקה הכי חדשה ומתקדמת, והיה לו לב ונשמה שעשויים משירים ומנגינות".

נחשון החל את דרכו בתחנת "קול השלום" של אייבי נתן. בשנת 1991 הצטרף אל תחנת רשת גימל, בה הגיש את "קופסת הלהיטים", המצעד הלועזי השבועי והשנתי ותוכניות מוזיקה נוספות. בנוסף, שידר גם בתחנת הרדיו 88. בערוץ הראשון, הגיש את התוכנית "טלסינמה". במקביל, בשנים 2009 עד 2017 הגיש את תוצאות הניקוד הישראלי באירוויזיון.

האזינו לתוכנית "שעת יצירה" שהוקדשה לעופר נחשון בכאן גימל

עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, עבר לשדר בכאן גימל, בה הגיש את התוכניות "בחזרה לעתיד", "שיא גימל" ו"שבת רטרו". במקביל, החל להגיש את מהדורות החדשות בכאן רשת ב', עד לפרישתו בשנה שעברה.