לילי אלן סוגרת חשבון עם כוכב "דברים מוזרים" באלבום חדש

באלבום West End Girl שיצא בסוף השבוע, הזמרת והיוצרת הבריטית חושפת מה הוביל להתפרקות נישואיה לשחקן דיוויד הארבור. "איך הסתבכתי בחיים הכפולים שלך?", כתבה בשיר אחד ובאחר הודתה: "לא הייתה רומנטיקה מאז שהתחתנו"
מחבר אלון פרוכטר
דיוויד הארבור עם לילי אלן בנשף המט גאלה, מאי 2022 צילום: גטי אימג'ס

באלבום החדש שלה, West End Girl, הזמרת והיוצרת הבריטית לילי אלן חושפת פרטים מפתיעים על המשבר שהוביל לפרידה מבעלה, השחקן האמריקני דיוויד הארבור ("דברים מוזרים").

"ניסיתי לתעד את חיי בעיר חדשה ואת האירועים שהובילו אותי למקום שבו אני נמצאת עכשיו בחיי", מסרה אלן בהודעה לתקשורת שפרסמה עם צאת האלבום ביום שישי האחרון. "יחד עם זאת, השתמשתי בחוויות משותפות כבסיס לשירים שמנסים לחקור מדוע אנחנו, בני אדם, מתנהגים כפי שאנחנו מתנהגים. אז האלבום הוא תערובת של עובדה ודמיון", הבהירה.

שיר הנושא של האלבום, West End Girl, מציג דמות של גבר שמפקפק בכשרונה של אלן כאשר מוצע לה תפקיד בהצגה. בשיר Pussy Palace, אלן מגלה שדירה שבעלה החזיק בשכונת ווסט וילג' בניו יורק, שנועדה לכאורה לשמש עבורו לאימונים, שימשה למעשה כמקום למפגשים רומנטיים. "איך הסתבכתי בחיים הכפולים שלך?" היא שרה, תוך כדי שהיא תוהה אם אותו אדם הוא "מכור לסקס".

בשיר "Madeline" שמרפרר לשיר Jolene של דולי פרטון, בת דמותה של אלן מתמודדת עם אישה שהיא מאמינה שהיא המאהבת של בן הזוג שלה. "כמה זמן זה נמשך? זה רק סקס או שיש כאן רגש?", היא תוהה בשיר. "למה שאאמין למשהו שיוצא לו מהפה?". בשורה אחרת בשיר היא מגלה "היה לנו הסכם/ להיות דיסקרטיים ולא בולטים/ היה צריך להיות תשלום/ זה היה חייב להיות עם זרים/ אבל את לא זרה, מדלין".

"כן, אני פה בשביל לאשר, ואני כנראה צריכה להסביר/ איך הנישואים שלי היו פתוחים מאז שבעלי סטה מהדרך", היא מודה בשיר אחר ששמו Dallas Major. בשיר נוסף ששמו Sleepwalking, אלן מתארת את הכאב שגרמו לה הבגידות של בעלה. "ברור שאני כועסת, ברור שאני פגועה... מי אמר שהרומנטיקה מתה? לא הייתה רומנטיקה מאז שהתחתנו... נתת לי לחשוב שהבעיה אצלי בראש".

בשיר Tennis, בת דמותה של אלן מגלה הודעות טקסט בין בן הזוג שלה לאותה "מדלין" ומתחילה לחשוד. "אני לא מצליחה להבין איך אתה 'משחק טניס'/ אם זה היה רק סקס, לא הייתי מקנאה/ אתה לא משחק איתי - אז מי זו מדלין?", היא שואלת.

בריאיון שפורסם מוקדם יותר החודש ב-British Vogue, שיתפה אלן כיצד נישואיה השפיעו על כתיבת האלבום. "יש בו דברים שחוויתי במהלך הנישואים שלי, אבל זה לא אומר שהכול כתוב כאמת מוחלטת", אמרה. "הוא בהשראת מה שקרה בתוך מערכת היחסים". אלן שיתפה גם כי פנתה למרכז טיפולי לאחר התפרקות נישואיה.

בחודש בפברואר השנה דווח במגזין People כי הארבור, בן 50, ואלן, בת 40, נפרדו לאחר ארבע שנות נישואים. מערכת היחסים של השניים החלה בשנת 2019 ובספטמבר 2020 נישאו בלאס וגאס. גורם שמעורב בפרטים, סיפר למגזין כי הפרידה הייתה "קשה מאוד עבורה ועבור הבנות שלה". לאלן שתי בנות, מרני רוז, בת 12 ואת'ל מרי, בת 13, מנישואיה הראשונים לסם קופר.

