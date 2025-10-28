כאן רשת ב'

נועם קלינשטיין על הזכייה בפרס אקו"ם: "זה רק קצה הקרחון"

אחרי שהוכרזה כזוכה בפרס תגלית השנה, הזמרת והיוצרת שיתפה בהתרגשות והודתה כי הזכייה הצליחה להפתיע אותה • בריאיון בתוכנית "תרבותניקים", סיפרה על התוכניות לעתיד וגילתה: "ההורים התרגשו יותר ממני"
מחבר אלון פרוכטר
נועם קלינשטיין
נועם קלינשטיין צילום: סתיו ברקאי

רגע אחרי שהוכרזה כזוכה בפרס אקו"ם לתגלית השנה, הזמרת והיוצרת נועם קלינשטיין שיתפה אמש (שני) בריאיון בתוכנית "תרבותניקים" בהתרגשות הגדולה ובתוכניות להמשך השנה.

"וואו, אתה לא מבין כמה זה מרגש אותי", סיפרה קלינשטיין בריאיון. היא הודתה כי הזכייה הפתיעה אותה לחלוטין, במיוחד בסיומה של שנה כל כך משמעותית עבורה. "כשהתחלתי את השנה הזאת עם האלבום החדש, לא יכולתי להאמין שככה היא תיגמר", אמרה. "זה מפתיע, זה מרגש. אני לא חושבת שיש אדם שקם בבוקר ואומר 'מגיע לי את הפרס הזה'". לדבריה, את שיחת הטלפון הראשונה לאחר ההודעה על הזכייה, עשתה עם הוריה, ריטה ורמי קלינשטיין. "הם התרגשו אפילו יותר ממני".

האזינו לריאיון המלא עם נועם קלינשטיין ברשת ב'

אין ספק שהשנה החולפת אכן הייתה שנת הפריצה הגדולה של קלינשטיין, עם אלבומה "אני הנעורים" שכלל להיטים כמו "אירוניה" ו"פאניקה". ובכל זאת, נועם לא שוכחת את הדרך שעברה מאז שהוציאה את אלבום הבכורה שלה בגיל 18. "הופענו עם האלבום הראשון בכל המקומות הכי קטנים והכי נידחים, ולמדתי דרך מהי. לא הייתי מוותרת על שום דבר בדרך הזאת".

קלינשטיין הייתה בין האמנים הראשונים שבחרו להוציא מוזיקה קצבית ומרוממת בעיצומה של המלחמה, כבר בקיץ 2024. בריאיון, היא שיתפה כי ההחלטה התחזקה בעקבות החוויות האישיות שעברו חבריה הקרובים, בהם חברתה הטובה יולי רייטר שאיבדה את בן זוגה, אדיר מסיקה במסיבת הנובה. "הבנתי כמה כוח יש למוזיקה", היא אמרה. "בהופעות למפונים רצו שאשיר שירים שקצת ינקו, יטהרו ואפילו ישמחו. הרי בשביל מה נלחמים? בשביל מה אוהבים? בשביל אמנות".

במקביל לקריירה המוזיקלית, קלינשטיין מטפחת גם קריירת משחק מצליחה. אחרי שגילמה את נעמי נוביק במחזמר "בלוז לחופש הגדול" בתיאטרון בית ליסין, לאחרונה נכנסה לנעליה של אחותה, משי, בתפקיד דפי במחזמר "אפס ביחסי אנוש". בנוסף, לוהקה לסרטו החדש של עמית אולמן "תיכון מגשימים". "זאת הולכת להיות יצירה מטורפת", היא גילתה. "זה סרט שכולו ראפ, כולו קצב. משהו שישלב את שני הדברים שלי, את המוזיקה ואת המשחק".

טקס פרסי אקו"ם יתקיים ב-17 בנובמבר בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה. חמישה ימים לאחר מכן, ב-22 בנובמבר, תופיע קלינשטיין בפעם השנייה השנה במועדון הבארבי בתל אביב. רגע לפני שזה יקרה, היא מבטיחה: "אני לא הולכת לשום מקום, זה רק קצה הקרחון".

