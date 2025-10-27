אגודת אקו"ם האמונה על שמירה על זכויות היוצרים, פרסם הבוקר (שני) את הזוכים בפרס אקו"ם לשנת 2025-2024. בין מקבלים הפרסים השנה נמנים המבצעים והיוצרים שחר טבוך ואגם בוחבוט, אודיה, נועם קלינשטיין, צליל קליפי, איתן דרמון, עידו נצר ועמית מרדכי ("טריאנגל").

פרסים מיוחדים מטעם דירקטוריון אקו"ם יוענקו לרבקה מיכאלי ולמשה לוי. בשבוע שעבר הכריזה אקו"ם על מקבלי הפרסים על מפעלי חיים - לאה שבת ושלומי שבת. כל הפרסים יוענקו בטקס פרסי אקו"ם שיתקיים ב-17 בנובמבר בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה.

פרס הישג השנה לשיר ע"ש משה וילנסקי יוענק ליוצרי השיר "נאדי באדי" (מילים ולחן: שחר טבוך, עידו נצר, עמית מרדכי, חן אהרוני ואיתי פורטוגלי; עיבוד: עידו נצר, עמית מרדכי ואיתי פורטוגלי). "בניגוד לפופ מלוטש ומהונדס שלעתים יכול להיות נעדר נשמה, 'נאדי באדי' הוא יצירה אותנטית שיוצאת מהלב של שחר טבוך ושל חברתו הטובה שמשתתפת בשיר, אגם בוחבוט", נכתב בנימוקי ועדת הפרס.

פרס הישג השנה לאלבום ע"ש עוזי חיטמן יוענק לאודיה על האלבום "ילדה של אמונה". "אודיה היא באמת ילדה של אמונה. רק מי שמאמין (ולא מפחד) יכול לאצור בתוכו כל כך הרבה סגנונות, להתיך אותם זה בזה וליצור משהו שעוד לא היה כמותו, בארץ ובכלל", כתבה ועדת הפרס בנימוקיה.

פרס הישג השנה לתגלית ע"ש ענבל פרלמוטר יוענק לנועם קלינשטיין. "היא כותבת בכנות ובפתיחות את מה שעובר עליה, בחורה צעירה שחווה אהבות ומשברים, כשהכול מתובל במודעות עצמית ובמידה של הומור, מה שמאפשר למגוון גילאים להתחבר לשירים", נכתב בנימוקי ועדת הפרס.

פרס הישג השנה למחבר ע"ש יוסי בנאי יוענק לצליל קליפי. "צליל קליפי ביססה את עצמה כאחת הפזמונאיות הבולטות בדור החדש, בעלת קול אישי ורענן השוזר עומק רגשי עם כתיבה בהירה ונוגעת", כתבה ועדת הפרס בנימוקיה. "בשיריה ניכרת יכולת נדירה לחבר בין חוויות אישיות לאוניברסליות, וליצור טקסטים שנחרטים בלבבות מאזינים".

פרס הישג השנה למלחין ע"ש סשה ארגוב יוענק לאיתן דרמון. "איתן דרמון יוצר ומלחין בעל שפה מוזיקלית אישית, ומרגשת מצליח לנוע בכישרון רב בתוך מנעד רחב של סגנונות הנעות בין עוצמה רוקיסטית לרכות אינטימית ובכך יוצר חותם ייחודי בכל יצירה ויצירה בה הוא שותף", נכתב בנימוקי ועדת הפרס.

פרס הישג השנה למעבד ע"ש יאיר רוזנבלום יוענק לצמד המפיקים המוסיקליים עידו נצר ועמית מרדכי. "מאז תחילת דרכם, כל שיר שהם נוגעים בו נשמע נוצץ, מלוטש ומעניין", כתבה ועדת הפרס בנימוקיה. "השירים שיוצאים תחת ידם לא נופלים מהפקות מוזיקליות מחו"ל, ועם זאת תמיד מרעננים ומחדשים ומכניסים סאונד מקומי שייחודי לתעשיית המוזיקה הישראלית".

פרס דירקטוריון אקו"ם על קידום יוצרים ואמנים ישראלים יוענק לרבקה מיכאלי. "לאורך כל הקריירה שלה, עוסקת מיכאלי בקידום בלתי פוסק של היצירה המוסיקלית הישראלית", נכתב בין היתר בנימוקי ועדת הפרס. "כמנחה המובילה של פסטיבלי הזמר, הייתה שותפה לחשיפה ראשונה של אמנים צעירים בהם יהודית רביץ, גידי גוב, שלמה ארצי ועוד רבים. לאורך עשרות שנים בכל תוכניותיה ברדיו ובטלוויזיה היא נלחמה להעניק במה למאות יוצרים ואמני מוסיקה מכל הסוגות והסגנונות".

פרס דירקטוריון אקו"ם על תרומה לתרבות ולמוסיקה הישראלית יוענק למפיק, המעבד, הפסנתרן והיוצר משה לוי. "הוא הפיק עשרות אלבומים ושיתף פעולה עם גדולי המוסיקה הישראלית, אך מכולם מזוהה לוי עם שלום חנוך", כתבה ועדת הפרס בין היתר בנימוקיה. "הפרס ניתן לו על תרומתו הרבה למוזיקה הישראלית, על יצירתיות, ייחודיות ועל השותפות העמוקה ליוצרים מכל הדורות לצד השפעה ארוכת טווח על פס הקול של ישראל".