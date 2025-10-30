הראפר פי דידי החל לרצות עונש של 50 חודשי מאסר

לפי דיווח ב-TMZ, קומבס נקלט היום בבית הסוהר "פורט דיקס" שבניו ג'רזי, והחל לרצות את העונש שנגזר עליו בתחילת החודש שעבר. על אף שקומבס מיועד להשתחרר ב-8 במאי 2028, פרקליטיו כבר הגישו ערעור על הפסיקה והעונש

הראפר שון קומבס החל לרצות היום (חמישי) את עונש המאסר שנגזר עליו מוקדם יותר החודש. כך דיווח הלילה אתר הבידור האמריקני TMZ.

על פי הדיווח, קומבס הועבר היום ממתקן המעצר בברוקלין בו שהה מאז מעצרו בספטמבר בשנה שעברה, לכלא הפדרלי "פורט דיקס" בניו ג'רזי. קומבס ירצה בכלא עונש של 50 חודשי מאסר שנגזר עליו בגין הרשעתו בשני סעיפים של סחר בנשים למטרות מין.

עוד דווח כי קומבס צפוי לקבל תנאי שהות משופרים משאר האסירים בכלא וישוכן באגף מיוחד שנועד לעברייני סמים. על אף שקומבס מיועד להשתחרר רק ב-8 במאי 2028, פרקליטיו של הראפר הגישו ערעור על הפסיקה והעונש ואף הגישו בקשה לזירוז הליכים.

בחודש שעבר אישר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי קומבס פנה אליו בבקשה לחנינה נשיאותית. בריאיון לרשת סי-אן-אן נשאל טראמפ באשר לאפשרות שייתן חנינה לחברתו של ג'פרי אפשטיין, גיליין מקסוול. בתגובה אמר טראמפ כי "הרבה אנשים ביקשו ממני חנינות", וציין את נציגיו של קומבס.

בריאיון קודם לרשת החדשות האמריקנית Newsmax, ציין טראמפ כי כנראה לא יחון את קומבס. "הייתי מאוד ידידותי איתו, הסתדרנו מצוין והוא נראה בחור נחמד", אמר אז. "לא הכרתי אותו טוב, אבל כשנכנסתי לפוליטיקה, הוא היה מאוד עוין כלפיי". טראמפ הוסיף אז כי זה יקשה עליו להעניק לו חנינה.