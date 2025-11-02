שיר של קרן פלס ייצג את יוון באירוויזיון 2026?

הזמרת והיוצרת הישראלית כתבה שיר לקדם האירוויזיון היווני. אם ייבחר - שיר נוסף שכתבה פלס עשוי למצוא עצמו על במת אירוויזיון 2026, הפעם תחת דגל יוון. זו תהיה הפעם הראשונה שבה יוצר ישראלי מייצג את יוון באירוויזיון
קרן פלס בטקס פרסי אקו"ם, ספטמבר 2022
קרן פלס בטקס פרסי אקו"ם, ספטמבר 2022

אחרי שנתיים מוצלחות בהן כתבה את השירים שייצגו את ישראל בתחרות - קרן פלס כתבה שיר לקדם האירוויזיון היווני. כך פרסם לראשונה הערב (ראשון) אתר חובבי האירוויזיון הישראלי Euromix. אם השיר ייבחר לייצג את יוון, שיר נוסף של פלס עשוי למצוא עצמו על במת אירוויזיון 2026, הפעם תחת דגל יוון.

על פי הפרסום, שיתוף הפעולה בין פלס לאנשי התעשייה היוונית החל בקיץ האחרון, במסגרת שיתוף פעולה בין אתר Euromix לאתר חובבי האירוויזיון היווני Eurovisionfun. בפרויקט משתתפים יוצרים מישראל ומיוון, והשיר כבר הוגש לתאגיד השידור היווני ERT. מדובר בבלדה שמבוצעת על ידי אמנית יוונייה והוא משלב אנגלית ויוונית.

אם השיר של פלס ייבחר, זו תהיה הפעם הראשונה שבה יוצר ישראלי מייצג את יוון באירוויזיון. באירוויזיון 2025 ייצגה הזמרת קלאוודיה את יוון עם השיר "Asteromáta", שהביא את המדינה אל מקום השישי בגמר - הדירוג הגבוה ביותר שלה מאז 2013.

כזכור, פלס כתבה את השיר "New Day Will Rise", שביצעה יובל רפאל באירוויזיון 2025 בבזל והגיע אל המקום השני. גם ב-2024 כתבה פלס את השיר הישראלי "Hurricane", שביצעה עדן גולן והגיע אל המקום החמישי.

