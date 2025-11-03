השחקנית המועמדת לאוסקר דיאן לאד הלכה לעולמה בגיל 89

לאד, זוכת פרס גלובוס הזהב ומועמדת שלוש פעמים לפרס האוסקר, הלכה לעולמה בביתה שבקליפורניה. אמה של השחקנית זוכת האוסקר לורה דרן, נודעה בזכות תפקידיה בסרטים "אליס לא גרה כאן יותר", "לב פראי" ו"שושנת פרא"

כוכבת הקולנוע האמריקנית דיאן לאד, זוכת פרס גלובוס הזהב, הלכה לעולמה היום (שני) והיא בת 89. לאד הייתה מועמדת שלוש פעמים לפרס האוסקר על תפקידיה בסרטים "אליס לא גרה כאן יותר", "לב פראי" ו"שושנת פרא".

"הלביאה הנפלאה שלי ואמי היקרה מתה הבוקר בביתה שבקליפורניה כשאני לצדה", מסרה בתה, השחקנית זוכת האוסקר לורה דרן, בהודעה שמסרה לאתר "הוליווד ריפורטר". "היא הייתה הבת, האימא, הסבתא, השחקנית, האמנית והנשמה האמפתית הגדולה ביותר שרק חלומות היו יכולים ליצור. התברכנו בכך שחיינו במחיצתה. עכשיו היא עפה עם המלאכים שלה".

לאד נולדה במיסיסיפי בשנת 1935, בת יחידה לווטרינר פרסטון פול לאדנר ולשחקנית מרי ברנדט לאדנר. היא החלה לשחק, לרקוד ולשיר כבר בגיל צעיר. לאד, שקיצרה את שם משפחתה כשהחלה לעבוד בהוליווד, הופיעה בתוכניות טלוויזיה רבות בשנות ה-50 וה-60, ביניהן Naked City, ‏Perry Mason ו-Mr. Novak. את הופעת הבכורה הקולנועית שלה עשתה בשנת 1966 בדרמת הפשע "אופנועי הפרא", לצד פיטר פונדה, ננסי סינטרה ובעלה באותם ימים - ברוס דרן.

לאד (משמאל) עם בתה לורה דרן בטקס פרסי האוסקר, פברואר 2020 (צילום: גטי אימג'ס)

שמונה שנים לאחר מכן, השתתפה בסרטו של רומן פולנסקי "צ'יינהטאון" שיצא בקיץ 1974. באותה שנה גילמה את פלו בדרמה הקומית של מרטין סקורסזה "אליס לא גרה כאן יותר", תפקיד עליו קיבלה מועמדות ראשונה לפרס אוסקר לשחקנית המשנה הטובה ביותר. הסרט היווה בסיס לסיטקום הטלוויזיוני "אליס" שעלה ברשת CBS בשנת 1976 ושודר במשך תשע עונות. לאד, שגילמה בסדרה את דמותה של בל, זכתה על התפקיד בפרס גלובוס הזהב לשחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרת טלוויזיה בשנת 1981.

למרות התנגדותה הראשונית של לאד, בתה לורה הלכה בעקבותיה ואף שיתפה פעולה עם אמה ואביה, ברוס דרן, בכמה סרטים. הסרט הראשון שבו הופיעו לאד ולורה יחד היה "לב פראי" של הבמאי דיוויד לינץ' משנת 1990. בסרט גילמה לאד את מרייטה פורצ'ון, תפקיד עליו קיבלה מועמדות שנייה לפרס האוסקר לשחקנית המשנה הטובה ביותר.

לאד (משמאל) עם אלן בורסטין בסרט "אליס לא גרה כאן יותר", 1974 (צילום: גטי אימג'ס)

השתיים שיתפו שוב פעולה בדרמה "שושנת פרא" בשנת 1991. שתיהן קיבלו מועמדויות לפרס האוסקר - דרן כשחקנית ראשית ולאד כשחקנית משנה. השתיים התאחדו שוב על המסך בסרטים Citizen Ruth ו"אינלנד אמפייר" ובסדרה "מוארת" של רשת HBO. לאד השתתפה גם בסרטים "פסק דין", "28 ימים", "ג'וי" ו"ג'יגי ונייט". בנוסף, שיחקה בסדרות הטלוויזיה "ד"ר קווין, רופאה במערב", "מגע של מלאכים" ו"חופי צ'סאפיק".

לאד נישאה שלוש פעמים. בעלה הראשון היה השחקן ברוס דרן. בתם הבכורה, דיאן, מתה בגיל שנה וחצי בתאונת טביעה. בעלה השלישי, מנכ"ל תאגיד "פפסיקו" לשעבר רוברט האנטר, הלך לעולמו בחודש אוגוסט השנה.